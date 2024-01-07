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王家衛「繁花」客串演員藏驚喜 兩資深港星掀回憶殺…

娛樂新聞組／即時報導
鍾鎮濤在「繁花」裡飾演香港廚神B哥。(取材自微博)
鍾鎮濤在「繁花」裡飾演香港廚神B哥。(取材自微博)

由王家衞執導，胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾主演的電視劇「繁花」，開播後話題不斷。劇中，為了突顯當時上海與香港接軌的實況，王家衞邀請2位資深香港男演員粉墨登場，其中一位更在劇集裡「逆齡」飾演自己，掀起不少觀眾的九十年代回憶。

香港01報導，首位於「繁花」裡登場的香港男星，是在90年代初紅極一時的溫兆倫。他曾演過超火港劇「義不容情」、「我本善良」，在內地知名度極高，因此王家衞安排快60歲的溫兆倫「逆齡30年」飾演自己，為上海新開張的飯店至真園擔任開幕嘉賓，以港星光臨造勢。

溫兆倫表示，當時得知王家衞邀請客串演出時，非常興奮，直言做夢都沒有想過演王家衞的作品。溫兆倫甚至自爆拍攝客串戲分當日，為該年的情人節兼農曆新年，自己為了拍攝「繁花」，「拋妻棄女」不回家過節。不過，通宵拍出來的戲分最後被剪到僅剩幾秒鏡頭，連一個特寫鏡頭也沒有。

第二位登場的香港演員則是年屆七旬的鍾鎮濤，在「繁花」裡飾演香港廚神B哥，由寶總特意邀請為至真園救亡。鍾鎮濤以一口流利廣東話演繹廚神一角，不僅令人想起1995年的電影「金玉滿堂」裡的名廚廖傑，更因為一身造型及三道香港粵菜，令人聯想到周星馳1996年的電影「食神」。

鍾鎮濤飾演的B哥，以一身白色廚師袍、廚師高帽及金色領巾登場，他在「繁花」裡，為了拯救至真園飯店，特意帶來三道粵菜，分別為「船王炒飯」「仙鶴神針」及「川烏」。而鍾鎮濤出場一說粵語，瞬間讓人夢回港劇時代。

溫兆倫「逆齡」本色演出。(取材自微博)
溫兆倫「逆齡」本色演出。(取材自微博)

香港 繁花 馬伊琍

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