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出道被酸是雜牌軍 王少偉揭5566成軍記者會內幕

記者林怡秀／即時報導
王少偉上節目回憶剛出道時的心酸往事。圖／中天提供
王少偉上節目回憶剛出道時的心酸往事。圖／中天提供

中天「同學來了」日前討論「回想當年不紅時真悽慘！這些是人做的事嗎」，王少偉剛出道時也曾歷經辛酸：「那時候認識一個經紀人，他覺得我們舞團很有潛力要幫我們出唱片，他也帶我們參加很多演出，但每次問有沒有酬勞，他都說『我在幫你們累積表演經驗』，可是跳了上百場，也不能1毛都沒有。」有團員因為受不了長期沒收入，向經紀人攤牌後才得知被利用：「他看我們愛跳舞，就一直用話術騙我們去表演，最後他給我們的酬勞，估算下來大概1場1塊錢，因為我們總共拿了147塊。」

王少偉還提到5566剛成軍時受到很多酸言酸語：「5566剛成軍的時候，並不是大家現在知道的這麼有聲勢，我們花了1年的時間好不容易可以出片了，孫總（孫德榮）就辦了成軍記者會，他還為了我們租了一個非常富麗堂皇的場地，結果一出場，記者只來5家，隔天報紙也只登了郵票大小的新聞。」

這場成軍記者會，讓成員備受打擊：「完全乏人問津之外，還聽到人家冷言冷語『雜牌軍，什麼5566，根本就2266』，我相信那場記者會在每個團員心裡都很深刻，孫協志也在那時候撂下『總有一天會讓所有記者等我們』，後來我們最紅的時候大概有5百家媒體，專訪要排1整天，所以那時候的辛酸，我覺得如果能堅持下去換成動力的話，是蠻大的力量。」

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