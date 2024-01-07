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金球獎新增「電影票房成就獎」塔羅牌預言泰勒絲會這樣

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲這一整年來演藝事業旺到不行，粉絲都期待她出席金球獎頒獎。（路透資料照片）
泰勒絲這一整年來演藝事業旺到不行，粉絲都期待她出席金球獎頒獎。（路透資料照片）

第81屆金球獎頒獎典禮今晚登場，紅遍一整年的話題女王泰勒絲，乍看之下和電影圈的關係沒有樂壇那麼密切，但因為她的演唱會紀錄片提名了今年新增的「電影票房成就獎」，各方都期待她能在頒獎典禮上亮麗現身。

不過，英國「每日郵報」特地找來號稱有女巫身分的算命師印芭用塔羅牌來預測泰勒絲在金球頒獎的表現，結果印芭認為她今年並不一定能夠順利把獎座帶回家。

泰勒絲的演唱會電影在北美締造破1億7900萬美元的票房，還比同時入圍「電影票房成就獎」的湯姆克魯斯「不可能的任務：致命清算 第一章」要明顯好一截，各方認為她與去年最賣座的「Barbie芭比」有機會一拚，可是印芭抽到的塔羅牌，卻告訴她頒獎當天對泰勒絲來說，只會是又一次公開亮相娛樂大眾的一天，泰勒絲也會再一次不讓觀眾失望，但不見得會是風光抱回金球獎的時刻。

印芭也預測，泰勒絲的紅毯造型不至於太出格，或是讓外界太過詫異，應該會維持個人一貫的路線，卻不至於不夠搶眼，當站在金球獎典禮舞台時，泰勒絲會拿出最專業的表現，成為台上焦點。

歐美各大獎項預測則認為，泰勒絲固然是超級巨星、演唱會紀錄片的北美賣座是公認的成功，只是要跟最熱賣的「Barbie芭比」相比，氣勢還差一些，多數都還是覺得「芭比」獲獎勝算高一點，泰勒絲入圍就已是肯定。

泰勒絲的演唱會紀錄片提名金球獎新增的「電影票房成就獎」。圖／摘自IMDb
泰勒絲的演唱會紀錄片提名金球獎新增的「電影票房成就獎」。圖／摘自IMDb

泰勒絲 芭比 金球獎

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