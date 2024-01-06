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泰勒絲無所不能？專家警告：小心做錯這件事 影響行情

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲演唱會帶來的收益驚人，還有廣大歌迷搶不到票。（路透資料照片）
泰勒絲演唱會帶來的收益驚人，還有廣大歌迷搶不到票。（路透資料照片）

才剛過去的2023年，堪稱美國當今樂壇話題女王泰勒絲最風光、演藝事業達到巔峰的一年，而她也在一年之內換了3任男友，愛情生活亦相當精彩。進入2024年，專家還是認為她會持續大紅大紫，卻有一些事情得小心提防：第一是對於11月的美國總統大選該更謹慎發言 ，接著則是千萬別說錯話得罪到死忠但也極度敏感的Swifties（其歌迷的統稱）。

泰勒絲能在全球各地受到如此熱烈的歡迎，Swifties功不可沒，他們相當死忠，會主動為她「出征」被認為對她不利的一切人事物，形成的力量大到難以忽視，然而他們也非常敏感，有時會過度解讀而讓泰勒絲陷入尷尬的處境，讓她不知道該要站在他們這一邊，還是為他們先滅火。英國公關專家安迪巴爾認為，泰勒絲現在幾乎整個世界都在她的腳下，看似無法阻止，唯一的風險就是得罪那些幫助她走到今天這種地位的重要貴人—Swifties。安迪巴爾警告她，只要不小心講錯一句話讓Swifties不開心，她就有可能瞬間失去他們的愛，讓他們從支持她到反對她。

另一位英國的公關專家琳恩卡瑞特則是提醒泰勒絲，就算她對於年輕美國民眾的影響力無比的大，對於政治有自己的想法，也不怕表達出來，還是要再說到任何關於政治議題的話之前，三思再三思，否則有可能對她的人氣與事業帶來風險。

泰勒絲在2024年的發展，也受到各方關注。（路透資料照片）
泰勒絲在2024年的發展，也受到各方關注。（路透資料照片）

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