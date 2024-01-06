金球獎周日頒發 「芭比」、「奧本海默」被看好大勝

「Barbie芭比」萊恩葛斯林（左）與瑪格蘿比在金球獎勝出機率沒影片本身高。（路透資料照片）

第81屆金球獎 將於美東時間周日（7日）晚上舉行頒獎典禮，目前最被看好囊括大獎的強片仍是去年暑假橫掃北美票房的「Barbie芭比 」與「奧本海默 」，不過片中主要演員只有小勞勃道尼爭取最佳男配角的勝出氣勢較高，而電視類項目則以HBO「繼承之戰」、Disney+「大熊餐廳」勝算最大。

金球獎經過兩年前被好萊塢抵制、重整後換掉主辦單位，這兩年積極找回昔日「奧斯卡最知名風向球」的位置，本屆頒獎人不乏大牌，包括麥特戴蒙、班艾佛列克、凱文柯斯納、茱蒂佛斯特、楊紫瓊等都受邀，在「Barbie芭比」中表現亮眼的艾美莉卡費瑞拉與劉思慕也會以嘉賓身分出席。

小勞勃道尼（左）與席尼墨菲都獲本屆金球獎提名。（路透資料照片）

「芭比」叫好叫座，已經超越威尼斯最佳影片「可憐的東西」，成為各方預期的金球獎最佳音樂或喜劇片得主，但瑪格蘿比角逐喜劇類影后的氣勢還是不敵「可憐的東西」艾瑪史東，喜劇類影帝則以「滯留生」保羅賈麥提的氣勢強過「Air」麥特戴蒙。

戲劇類最佳影片公認是「奧本海默」的囊中物，該片導演克里斯多夫諾蘭拿下最佳導演的希望也比其他對手更濃。男主角席尼墨菲角逐戲劇類影帝偏碰上自編自導自演的「大師風華：真愛樂章」布萊德利庫柏，陷入激戰，布萊德利稍被看好。戲劇類影后以「花月殺手」莉莉葛萊史東氣勢最無敵，極可能為該片抱走大獎。男女配角以「奧本海默」小勞勃道尼和「滯留生」達芬喬伊藍道夫獲獎呼聲最高。

「繼承之戰」是本屆金球獎電視類入圍名單最強之作。圖／摘自IMDb

電視類今年幾大常勝軍上演「神仙打架」，都是最後一季的「繼承之戰」和「王冠」，前者聲勢更高一籌，在戲劇類視帝、視后和最佳男配角的勝出機率也是最被看好。喜劇類影集的強片「大熊餐廳」被預期能拿到視帝大獎，「怒嗆人生」有機會橫掃迷你影集類各項大獎。

而話題女王泰勒絲的演唱會紀錄片提名新增的「電影票房成就獎」，各方已在好奇她在紅毯上的表現，但已知她男友崔維斯凱爾西不會陪同出席。