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「捍衛戰士3」不拍比較好？娛樂網站唱衰票房前景

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯因為「捍衛戰士：獨行俠」登上票房巔峰，卻不保證不會踢到鐵板。圖／摘自IMDb
湯姆克魯斯因為「捍衛戰士：獨行俠」登上票房巔峰，卻不保證不會踢到鐵板。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯以「捍衛戰士：獨行俠」締造個人從影以來的賣座最高紀錄，隔一年乘勝追擊的「不可能的任務：致命清算 第一章」卻票房不如預期，又因成本過高，在賠錢的邊緣。有娛樂媒體預言，此時他再接著拍「捍衛戰士3」勝算比拍「不可能的任務」續集要高很多，但也有娛樂分析認為「捍衛戰士3」若是拍攝，將無法複製第2集的成功，絕對不是一個好主意。

根據這位娛樂專欄作家的看法，「捍衛戰士：獨行俠」在最適當的時機出現，有好幾個因素是第3集難以複製的，首先，續集上映剛好碰到新冠肺炎疫情被預期將要恢復平靜時，許多1、2年沒有看電影的觀眾正想選部強片再次回到戲院，「捍衛戰士：獨行俠」就成為他們的選擇。加上片子與首集推出相隔36年，昔日為首集瘋狂的青少年，續集推出時已年過半百，透過這部片來回味青春時的記憶，情懷滿滿，而方基墨的客串讓影片的情感張力衝上最高點，為片子大大加分，使得老影迷一再進戲院回味，為超亮眼的票房奠定深厚基礎。

至於新世代的觀眾，得利於21世紀的空戰特效呈現遠比首集更精緻、刺激，在影音震撼下得到絕佳的娛樂效果，因而老少觀眾皆得到很大的滿足，讓片子有口皆碑。上述的這些利多，在「捍衛戰士3」就不再存在，而且方基墨的角色無法再現，除了他以外的舊版老角色很少有哪一個具有類似他的戲劇分量，不足以為第3集帶來像他一樣的極佳效果。且第3集若與第2集相隔沒幾年就登場，情懷的威力必然大減，特效長足進步的震撼也不會一樣大，就非得靠本身情節夠精彩來贏得觀眾。

然而「捍衛戰士：獨行俠」結局已給了湯姆克魯斯的角色一個很完美的收場，沒有太多遺憾留下來，也不太需要再補述，第3集很難找到更新、更有趣的方向，很可能流於「為拍而拍」，就不會有出色的情節，沒有了好的劇情內容，其他做得再出色，也只事倍功半。比較讓湯姆克魯斯傷感情的一點，再於該分析認為「不可能的任務：致命清算 第一章」證明了湯姆克魯斯不是永遠的賣座保證，也是會踢到鐵板，「捍衛戰士3」未必能只靠他就瘋狂賣座。

「捍衛戰士：獨行俠」雖狂賣，有娛樂媒體分析不要拍續集比較好。圖／摘自IMDb
「捍衛戰士：獨行俠」雖狂賣，有娛樂媒體分析不要拍續集比較好。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯 疫情 新冠肺炎

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