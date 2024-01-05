我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百歲人瑞仍有百萬積蓄 他的秘訣是…

蓄意隱晦警告選民？選前飄台灣中國氣球激增

小甜甜布蘭妮：不會重返歌壇 無預警刪除IG帳號

中央社洛杉磯5日綜合外電報導
美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）。美聯社
美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）。美聯社

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）駁斥要創作新專輯的傳聞，誓言「決不會重返歌壇」後，關閉了超過4千萬名粉絲的IG帳號。

美聯社報導，布蘭妮3日也在社群媒體Instagram發文表示，她仍持續創作音樂，但是是為了別人，而非自己。

布蘭妮寫道：「當我在寫音樂時，是為了好玩或為其他人而寫!!!」她還說，過去2年間，已為其他人寫了逾20首歌，「我是幽靈寫手，而且我真的樂在其中!!!」

布蘭妮也抨擊那些一直說她隨機找人製作新專輯的假消息。

不過，這並非布蘭妮首次表達她不再公開自己創作的音樂。2021年7月，儘管布蘭妮當時仍在父親監管下，擔任她經紀人多年的魯道夫（Larry Rudolph）辭職並說，布蘭妮無意重返音樂圈。

同年稍晚，布蘭妮脫離父親監管後，就在Instagram發文表示，對音樂事業感到很害怕，不再做自己的音樂是為了表達對家人的反抗。

不過，布蘭妮在隔年發行單曲Hold Me Closer，這是她與英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）合作的歌曲，曾占據美國告示牌（Billboard）百大單曲榜長達20週，最高衝到第6名。

但她去年和黑眼豆豆主唱威爾（will.i.am）合作的單曲Mind Your Business卻反應不佳，未能擠進百大單曲榜。布蘭妮上一次發行整張音樂專輯已是2016年的「榮耀強襲」（Glory）。

社群媒體

上一則

大牌男神尺度嚴「甜茶」差點剝光、三點全露

延伸閱讀

「小甜甜」不幹了？放話：永遠不會再回來這個圈子

「小甜甜」不幹了？放話：永遠不會再回來這個圈子
不洗澡、床上吃東西…布蘭妮驚人衛生習慣 讓感情路難走？

不洗澡、床上吃東西…布蘭妮驚人衛生習慣 讓感情路難走？
2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手

2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手
賈斯汀故意選唱「Cry Me a River」布蘭妮爆料他「打籃球愛哭」

賈斯汀故意選唱「Cry Me a River」布蘭妮爆料他「打籃球愛哭」

熱門新聞

馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

2023-12-31 20:31

超人氣

更多 >
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運
淫魔檔案5重點：柯林頓喜歡年輕女子、艾普斯坦稱「打給川普」…

淫魔檔案5重點：柯林頓喜歡年輕女子、艾普斯坦稱「打給川普」…