小甜甜布蘭妮：不會重返歌壇 無預警刪除IG帳號

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）。美聯社

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）駁斥要創作新專輯的傳聞，誓言「決不會重返歌壇」後，關閉了超過4千萬名粉絲的IG帳號。

美聯社報導，布蘭妮3日也在社群媒體 Instagram發文表示，她仍持續創作音樂，但是是為了別人，而非自己。

布蘭妮寫道：「當我在寫音樂時，是為了好玩或為其他人而寫!!!」她還說，過去2年間，已為其他人寫了逾20首歌，「我是幽靈寫手，而且我真的樂在其中!!!」

布蘭妮也抨擊那些一直說她隨機找人製作新專輯的假消息。

不過，這並非布蘭妮首次表達她不再公開自己創作的音樂。2021年7月，儘管布蘭妮當時仍在父親監管下，擔任她經紀人多年的魯道夫（Larry Rudolph）辭職並說，布蘭妮無意重返音樂圈。

同年稍晚，布蘭妮脫離父親監管後，就在Instagram發文表示，對音樂事業感到很害怕，不再做自己的音樂是為了表達對家人的反抗。

不過，布蘭妮在隔年發行單曲Hold Me Closer，這是她與英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）合作的歌曲，曾占據美國告示牌（Billboard）百大單曲榜長達20週，最高衝到第6名。

但她去年和黑眼豆豆主唱威爾（will.i.am）合作的單曲Mind Your Business卻反應不佳，未能擠進百大單曲榜。布蘭妮上一次發行整張音樂專輯已是2016年的「榮耀強襲」（Glory）。