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「小甜甜」不幹了？放話：永遠不會再回來這個圈子

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮怒嗆她要再出新專輯的報導，放話絕不會回到樂壇。(摘自IG)
布蘭妮怒嗆她要再出新專輯的報導，放話絕不會回到樂壇。(摘自IG)

演藝人員的一舉一動總是受到外界注目，不管是還在圈內或是決心退出，免不了引發各方的熱烈迴響。打從成名以來，人生就充滿戲劇化遭遇的「小甜甜」布蘭妮，最近又發火了，這一次是針對八卦媒體稱她已經找了英美兩地的女性創作歌手酷娃恰莉、茱莉亞麥可斯幫她的新專輯寫歌，暗示歌迷再等待一些時候就會聽到她的新作。結果她氣到在社群網站上發文罵道：「剛好這樣子我們就能夠清楚知道，這新聞的大部分內容都是垃圾，我絕對不會再回到樂壇了！」

「布蘭妮退出樂壇」，鐵定是會受到各方高度關注的大新聞，而且來自她本人的留言，應該有頗高的可信度？她發文這篇嗆聲文之後，又把社群帳號裡的圖文內容全部刪光，感覺真的下定決心。然而她過去也常動不動刪光圖文，隔幾天後又回歸繼續發文，這個動作的嚴重性已被外界輕鬆視之。只是她說「絕對不會再回來」，仍沒有太多人相信她已打定主意、不會改變心意，畢竟她才40出頭，不見得能夠下半輩子都不用再工作，且除了樂壇的工作外，大家也不認為她可以在完全沒接觸過的新領域裡取得像在樂壇一樣的成功。

目前只一心一意要做自己的布蘭妮，就是受不了外界代她發言，表明：「他們一直在講我會跟一些隨便提到的人去做新的專輯……我絕對不會再回到樂壇了。」相反的，她很享受幫別人寫歌卻不張揚、當他們背後「影子作者」的滋味，透露過去這兩年，已經為別的歌手寫了超過20首歌，她純粹為了個人樂趣才寫這些歌，不為別的什麼。由於外界並沒看到有誰唱了署名布蘭妮所寫的歌，因而她可能用假名或是筆名。

布蘭妮表示不會再回樂壇，在台上再勁歌熱舞的機會恐怕不高。（路透）
布蘭妮表示不會再回樂壇，在台上再勁歌熱舞的機會恐怕不高。（路透）

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