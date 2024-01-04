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較勁楊冪？ 趙麗穎新片神速殺青 只為早些進組「醬園弄」…

娛樂新聞組／即時報導
楊幂被傳將參演陳可辛導演新片「醬園弄」。(取材自微博)
楊幂被傳將參演陳可辛導演新片「醬園弄」。(取材自微博)

大陸女星趙麗穎主演的電影「喬妍的心事」近日傳出殺青，但有網友發現，這部片實際拍攝時間不到兩個月，如此「神速」引起議論。有網友透露，趙麗穎是為了早些進組「醬園弄」，刻意提前殺青劇，這種說法再度掀起趙麗穎與楊冪間若隱若現的暗鬥。

「喬妍的心事」講述妹妹在大城市過著外人眼裡光鮮亮麗的生活，年少時同胞姐姐追隨愛人私奔，時隔多年，姐姐突然出現在妹妹生活中，姐妹深情下藏著不為人知的秘密。這部電影被指正式開機時間是11月19日，短短不到2個月就完成了拍攝。

對於拍攝周期如此「神速」，有網友表示，趙麗穎是為了早些進組「醬園弄」，刻意提前殺青劇，而其中原因關乎也有參演「醬園弄」的另一位「85小花」楊冪。

據悉，自從爆出趙麗穎與楊幂都將參演陳可辛導演新片「醬園弄」後，就傳出兩人積極爭取女二角色，但最終消息是女二「蘇青」一角由趙麗穎搶下，楊冪淪為客串女囚犯，疑似咖位遭降格。這個說法引起雙方粉絲開戰。

趙麗穎與楊幂的暗潮湧動，一度讓該片女主角章子怡喪失存在感，引發網友不滿，直言要大家尊重章子怡離婚後的首部作品，也迫使「醬園弄」官方不得不出面發聲，徹底避開趙麗穎與楊幂的名字。

據了解，趙麗穎與楊幂都在積極尋求轉型，「醬園弄」是一部演員陣容強大、故事情節曲折的電影，有望提升演技口碑甚至獲獎，兩位「85小花」自然不願放棄。

趙麗穎主演的電影「喬妍的心事」拍攝不到兩個月就殺青。(取材自微博)
趙麗穎主演的電影「喬妍的心事」拍攝不到兩個月就殺青。(取材自微博)

趙麗穎 楊冪

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