90歲英倫影帝息影吐心聲 突喊「想帶著一切離開」

米高肯恩主演「一個人的逃亡」是息影作。(圖／采昌提供)

米高肯恩現年90歲，曾拿過兩屆奧斯卡獎 ，他的演藝資歷超過70年、演出超過160部電影，確定以真人真事改編的電影「一個人的逃亡」作為自己演藝生涯的謝幕之作。他曾前後三度拒絕本片邀約，但每讀一次劇本，都再一次愛上「伯尼」這個角色，更被片中一幕特別的場景所感動，因此最終決定接演。

米高近年和克里斯多夫諾蘭多次合作，宛如他片中不可或缺的吉祥物，尤其以「黑暗騎士」三部曲中蝙蝠俠管家「阿福」一角深植年輕一代影迷的心，2015年還以「年輕氣盛」贏得第28屆歐洲電影獎最佳男主角獎，不過他因為脊椎問題影響腿部，導致行動不便，多年來都喊著要息影，因此本片劇本打動他演出非常難得。

該片改編自2014年真實事件，一名89歲的英國二戰老兵，瞞著所有人從養老院 落跑，獨自前往法國，只為了參與「諾曼第登陸70周年」紀念活動，向昔日戰友們致敬。此一驚人事蹟被英國媒體披露之後，隨即登上國際媒體版面。

影片來源：YouTube 采昌國際

導演奧立佛派克表示：「米高肯恩一直都是我的第一選擇，他就像伯尼，曾經也是一名軍人，所以當你和他談論這些事情時，你會知道他有豐富的理解力與情感。」而米高也曾在19歲時參與過韓戰，回憶起當年經歷相當感慨：「我們在壕溝中生存，於黑暗中作戰，而我真的有夠害怕，每個人都一樣很害怕。所以我能夠理解死亡、親近戰友的受傷與死亡，我真的看太多了，難以置信…。」更補充：「我再也不想經歷這一切了。」

但米高也表示，「一個人的逃亡」是他自認拍過最快樂的一部作品：「我很高興能完成這部作品，我愛伯尼，我覺得他非常驚人，而且故事也很優美。」他說受疫情 與其他因素影響，已經3年沒有拍電影，本以為就會這樣結束職業生涯，「但突然我又完成一部作品，而且度過非常美好的一段時光！」