曾控訴遭「水行俠2」刪戲分 安珀赫德突對外發聲
安珀赫德（Amber Heard）近日回歸超級英雄大片「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom），戲分受到注目，原本外界以為全遭刪除，但其實仍有一定鏡頭，只是多為動作戲，台詞僅11句，因為戲分不多所以沒有參與電影宣傳，不過她昨晚突然在IG貼出她拍「水行俠 失落王國」的照片，向粉絲表達感謝。
安珀曾在2022年與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的毀謗官司中，表示自己才是這場官司的被害人，因為個人生活受到外界諸多批評，所以她在「水行俠」續集的戲分非常之少，不過導演溫子仁則在今年9月表示，「水行俠 失落王國」原本就是以兄弟共同冒險的故事為主，安珀赫德的角色原本戲分就不多。
即便安珀後來再也沒有為此發言，再加上因為戲分不多，自然不會參與宣傳，她原本一直沒有對此發言，昨晚才突然表態感謝支持，「過了這麼久，『水行俠2』還是引起了轟大（雖然這很容易」，感覺所有粉絲對於梅拉在『水行俠』系列回歸的大力與支持，非常感謝您」，不只貼出自己的紅髮造型，還有與小孩的對戲，看起來心情似乎相當不錯。
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