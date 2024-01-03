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下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

被問「小萬叔叔」 李小璐女兒公開回罵網友… 網猜：已知媽媽緋聞

娛樂新聞組／即時報導
李小璐離婚後，女兒甜馨一直跟著她生活。(取材自微博)
李小璐離婚後，女兒甜馨一直跟著她生活。(取材自微博)

大陸男星賈乃亮、李小璐離婚後，女兒甜馨一直跟著媽媽生活，母女倆的一舉一動備受網友關注。近日，甜馨罕見在社交平台霸氣回懟網友，起因是網友刻意在評論區問起李小璐昔日的出軌疑似對象PG One。此事件引發網友熱議。

甜馨日前在社交平台上更新了一條關於學校生活的視頻，還表示自己很喜歡同學的陪伴，沒想到有網友在評論區開了句玩笑，問道「有小萬叔叔嗎？」甜馨看了直接回懟，「誒剛好沒有，學校廁所還缺一個位置，你進不進？」

據悉，小萬叔叔指的就是李小璐昔日出軌緋聞對象PG One，他早前表演前都會念一段開場白「我是PG One，AKA萬磁王」。

此事件迅速在網上發酵，有不少人痛斥留言網友不該將父母的事牽扯到小孩身上，畢竟甜馨只是個11歲的孩子。不少人讚甜馨懟得好，「這種人太沒禮貌了」。還有網友分析，從甜馨的反應來看，她應該已經知道父母當年的恩恩怨怨，以及母親的緋聞。

其實，這不是甜馨第一次回應惡評了。數月前，早在甜馨個人社交平台帳號剛曝光時，就有不少網友在留言區中PO出類似文字。當時甜馨也是強硬警告網友不要瞎評論，甚至主動刪除留言。

眾所周知，李小璐當年因為和饒舌歌手PG One的緋聞上過多次熱搜，甚至最後離婚收場。但賈乃亮和李小璐為了女兒，仍未斷絕連繫，去年10月，三人還合體一起慶祝甜馨11歲生日。

李小璐 緋聞

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