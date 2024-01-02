「絕世好老闆」任賢齊巡演慶功 豪擲10萬美元與團隊抽獎

被稱為「絕世好老闆」的任賢齊，《齊跡在路上演唱會2023》巡迴演唱43場後，拿出超過10萬美元港元與一百人團隊進行大抽獎，讓工作人員過一個開心新年。（取材自微博）

歌手任賢齊去年初啟動《齊跡在路上演唱會2023》演唱會，一年來共巡演22個城市、舉辦43場演出。元旦完成2場廣州演唱會後，拉大隊慶功，並拿出100萬港元（約12.8萬美元）與團隊大抽獎，答謝工作人員1年辛勞，讓工作人員開心過新年。

任賢齊這次的巡演場場爆滿，被譽為80後、90後最感動回憶的演唱會，歌曲陪伴着粉絲的成長和青春，香港 文匯報報導，在廣州演唱會上，任賢齊在台上表示：「謝謝大家這一年陪我闖蕩，大家從頭唱到尾大合唱的歌聲都讓我非常感動，在追求理想的路上，我會更認真，哪怕我會跌倒受傷，我也會咬緊牙關，哪怕我熱淚盈眶，我也會頂天立地站在天地之間，我們的胸膛， 一樣海闊天空 ！」

任賢齊為了這次巡演忙足一整年，只在聖誕節 放了一個星期假陪家人過節，因此太太及子女在除夕當晚也到廣州捧場，倒數的一刻，任賢齊特別與太太溫馨一擁共迎新一年。獲封「絕世好老闆」的任賢齊豪擲一百萬元給工作人員抽獎；任賢齊笑道：「應該的，因為大家都對我很好，我們一齊工作，一個不能少，大家都要開開心心過新年。」

完成廣州演唱會後，任賢齊隨即到香港宣傳賀歲片《臨時劫案》。談到新一年計劃，任賢齊說：「農曆年會到美加繼續巡演，緊接是英國及巴黎，2024年也是繼續到各地巡迴，有時侯也會有睡醒不知身在何方的感覺。我很久沒有在香港開唱，很想念大家，希望有機會。至於新年願望就只有一個，這些年大家經歷那麼多，祝福大家身體健康；巡演期間我曾抱病上台，幸好我沒病到被迫取消演出。」

說到陳奕迅就試過病到要取消，任賢齊說：「我知道呀，他跟我一起也是廣州開演唱會，我之前有空還去探望過他呢！大家一見面都是同一句，最緊要是保重自己，身體健康！」