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陳淑芳現身演藝工會尾牙 「心跳曾停14秒」曝健康近況

記者陳慧貞／即時報導
陳淑芳出席演藝工會尾牙。記者陳慧貞／攝影
陳淑芳出席演藝工會尾牙。記者陳慧貞／攝影

台北市演藝工會2日晚舉辦2023歲末餐會，上百名資深藝人、演藝圈工作人員出席，陳淑芳、李㼈、李天柱、林在培、班鐵翔等藝人上台同歡，唱面溫馨熱鬧。

84歲金馬影后陳淑芳過去曾透露自己有心律不整的困擾，還自曝「心跳曾停過14秒」，2日出席演藝工會尾牙受訪時，她坦言年紀大了，平日還是要注重保養，維持早睡早起的好習慣，她透露前陣子做過身體健康檢查，報告出爐健康狀況不錯，也不用吃藥，令她非常開心。陳淑芳也分享近況，表示最近有接戲，出席尾牙前，還剛從南部回台北。

歲末年終，農曆年將至，陳淑芬每個月都會抽出兩天到偏鄉做公益，即使過年也不例外，拿下金馬影后寶座後，廣告、戲約變多，各方邀約也不斷，但她不會因此多包紅包，小朋友固定都包1千多，笑說：「我一年都賺不到百萬。」，也稱此次會出席演藝工會尾牙，除了見見好久不見的朋友，也是為了挺新任理事長曹雨婷，「她壓力很大，很辛苦，要加油。」

李天柱2022年底拍完電影「惡女」後，至今1年多沒演戲，拿過兩座金鐘獎最佳男主角的他，不改直率性格，對於現今台劇環境感觸良多，直言現在台劇劇情都以年輕人為主，鮮少有適合資深演員的劇本，「這我也可以理解，戲劇都是這樣，我們就是年紀大了嘛」，希望台劇能有更多資深演員演出的機會，感性喊話：「捫心自問，你們真的過得好嗎？維持現狀有比較好嗎？沒有就需要改變。」

李㼈出席演藝工會尾牙。記者陳慧貞／攝影
李㼈出席演藝工會尾牙。記者陳慧貞／攝影
李天柱出席演藝工會尾牙。記者陳慧貞／攝影
李天柱出席演藝工會尾牙。記者陳慧貞／攝影

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