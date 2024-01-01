我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／南韓最大在野黨黨魁李在明遇襲 頸部遭刺流血倒地

台前職棒球星張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

故意讓她「獻醜」？「最美穆念慈」跨年晚會大走音 真唱精神獲讚

娛樂新聞組／即時報導
孟子義雖然大走音，但勇敢「真唱」的精神獲得不少網友支持。(取材自微博)
孟子義雖然大走音，但勇敢「真唱」的精神獲得不少網友支持。(取材自微博)

曾參演「射鵰英雄傳2017」，被封為「最美穆念慈」的大陸女星孟子義，2023年最後一天登上江蘇衛視跨年晚會，與資深歌手周華健等人一同合唱「讓我歡喜讓我憂」，卻因嚴重走音遭到網友砲轟，事後她在微博向周華健道歉，但她勇敢「真唱」的精神獲得不少網友支持。

當晚雖然是六人大合唱，仍掩蓋不了孟子義的「魔音」，走音現象藏都藏不住，節奏上也比其他人慢半拍，被網友狂轟「車禍現場」、「耳朵流產」，還有人喊話要周華健報警，「這是工傷」。

但這段表演意外拿到1.9538最高收視率。事後孟子義在微博發文道歉，「對不起周華健大哥，對不起大家，我真的盡力了，新年快樂！」

對於江蘇衛視請不擅長歌唱的孟子義登台「獻醜」，有網友分析這是別有用心，「江蘇衛視主打真唱，明知道孟子義五音不全，還邀請來，這還不明顯嗎，要的就是話題度」。

不少觀眾在輿論的引導下，紛紛將注意力放到「真唱」上了，有人誇孟子義可愛，「唱成這樣還敢出來唱」，也有網友讚她「至少比假唱的好」。而孟子義面對走音的真誠態度，也意外刷了一波好評。

微博

上一則

中國電影市場開門紅 元旦檔票房破15億人民幣

下一則

穿親子裝抱緊緊…黃曉明元旦曬父子合影 網讚：太有愛了

延伸閱讀

中國女網紅才24歲第4次結婚 突曬驗孕棒喊：圓滿了

中國女網紅才24歲第4次結婚 突曬驗孕棒喊：圓滿了
釀高雄跨年晚會踩踏恐慌原子筆長這樣 涉案男曝原因

釀高雄跨年晚會踩踏恐慌原子筆長這樣 涉案男曝原因
跨年晚會假唱、跑調不夠看 張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成亮點

跨年晚會假唱、跑調不夠看 張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成亮點
謝金燕跨年唱壓軸 台上換裝秀腹肌

謝金燕跨年唱壓軸 台上換裝秀腹肌

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

2023-12-27 20:35
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

2023-12-25 20:32

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入
跨年晚會「假唱、跑調」上熱搜…張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成話題

跨年晚會「假唱、跑調」上熱搜…張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成話題
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%