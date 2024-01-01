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布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉對好萊塢不滿到被傳想要離開。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉對好萊塢不滿到被傳想要離開。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變鬧了7年多，最近裘莉看似讓所有養子女都背離小布、贏了一回，其實已經決定認敗走人？根據報導明星與名人八卦的「OK！」雜誌，裘莉早先在受訪時透露自己有意離開好萊塢，稱在成長期間從來沒覺得和好萊塢有很密切的連結，暗示著對於好萊塢失望，不想再繼續待下去。而她對好萊塢為何失望？就是因為在離婚大戰中，她總被描繪成「反派」，布萊德彼特很像「受害者」，明明她已經一再強調還不惜用法律手段反擊FBI，將布萊德彼特在飛機上酒醉對她和孩子們動粗的證據都拿出來了，好萊塢還是選擇站在布萊德彼特這一邊。

其實裘莉在與布萊德彼特交往之前，銀幕形象性感妖豔，又加上前後與一堆同片合作男星傳假戲真做，甚至和第2任丈夫比利鮑伯松頓在一起的期間還有「彼此互留對方血液」的詭異行為，給人一種有點危險的印象，是在與布萊德彼特結合成強大的巨星情侶後才在公眾眼前變得更「溫暖」、更有「聖母」形象，某些程度上，布萊德彼特在好萊塢能呼風喚雨，也幫助了她的事業不少，可惜現在她決定與他為敵，昔日曾經愛屋及烏而關照她的龐大後盾，也就變成布萊德彼特與她對決的最大支持，況且她堅稱的「私人飛機上家暴事件」，FBI已因證據不足撤案，她無法徹底說服外界她講的就是事實，能夠做的只有策動所有養子女一一背離他，但她和他所生的3個親子女，並沒有公開與父親反目。

加上好萊塢是個現實之地，布萊德彼特與安琪莉娜裘莉目前的演藝界地位，前者明顯還是高出後者一大截，能夠帶來的利益多很多，當然有一大堆的同業會傾向支持他，和他鬧得越僵、甚至勢同水火，反而對她不利，無奈她就是不願意和平分享孩子們的監護權，而是選擇撕破臉，兩人各自比實力，布萊德彼特在演藝圈就是比她有辦法，她如果期待外界轉而背棄他來挺她，就是只能落得像現在一樣失望的收場。

布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉過往恩愛時，彼此聲勢都達到巔峰。（路透資料照片）
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉過往恩愛時，彼此聲勢都達到巔峰。（路透資料照片）

布萊德彼特 好萊塢 裘莉

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