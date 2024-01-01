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DC終於贏了漫威 「水行俠2」票房領先「驚奇隊長2」

記者蘇詠智／即時報導
「水行俠 失落王國」全球各地的票房比北美還要熱烈。圖／摘自IMDb
「水行俠 失落王國」全球各地的票房比北美還要熱烈。圖／摘自IMDb

超級英雄片面臨賣座低潮，漫威或是DC在2023年推出的電影，多半在票房或口碑上都不如預期，除了漫威的「星際異攻隊3」還有不錯成績，其他像是「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」或是「閃電俠」等，都踢到鐵板。不過DC年底最後大片「水行俠 失落王國」儘管賣座數字和前集相比也是大幅退步，卻比漫威的「驚奇隊長2」明顯好一大截，全球各地的總票房也比「驚奇隊長2」好很多。

在超級英雄片還是賣座萬靈丹時，漫威橫掃全球各國的電影市場，DC起步晚一些，表現也遜色些，常在後面苦苦追趕。就算2023年，兩邊的片子大都沒有預期出色的賣座反應，漫威依舊比DC的數字要好一些，直到「驚奇隊長2」在北美締造8449萬美元的票房、創下漫威自製影片的空前低點，他們固然臉上無光，超級英雄片整體嚴重下滑的氣勢也無法被拉抬，DC「水行俠 失落王國」面臨更大的壓力。

果然「水行俠 失落王國」上映後北美影評的反應一如預期不盡理想，票房數字和上集亦無法相比，媒體的報導中更是不乏「失望」等字眼，該片在耶誕節毫不吃力穩坐北美賣座冠軍，到了跨年檔期就被同發行公司的另一部大片「旺卡」擠下第一王座，僅能拿下亞軍，但北美的票房也已經超越「驚奇隊長2」、北美最終總票房有機會突破億元大關，全球各地的數字更領先「驚奇隊長2」，DC起碼在2023年底最後一場超級英雄賣座戰上贏了漫威一回。

而在北美以外的國家，「水行俠 失落王國」表現又比美國好一些，台灣也是上映10多天賣破1億台幣，跨年檔持續熱賣，打敗其他同檔新片，在超級英雄片低潮期時，有還算不差的成績。

「驚奇隊長2」不只創下漫威在北美最差票房成績，也不如對手的最新英雄大片。圖／摘自...
「驚奇隊長2」不只創下漫威在北美最差票房成績，也不如對手的最新英雄大片。圖／摘自IMDb

漫威 耶誕節

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