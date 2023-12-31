2024開年後2周內3場大頒獎 「芭比」大戰「奧本海默」

「繼承之戰」已被預言會再一次席捲艾美獎。圖／摘自IMDb

每年元月照例是歐美的獎項熱季，尤其金球獎、美加廣電影評人協會舉辦的「評論家選擇獎」，都在此時舉行頒獎典禮，為奧斯卡金像獎預先炒熱話題，今年元月還會加碼一個去年9月中就該舉行但因演員工會罷工而延期的艾美獎 頒獎典禮，觀眾久違的「紅毯上群星盛裝現身」的場面，在接下來的兩周內將會頻頻出現，備受矚目。

打頭陣的金球獎頒獎典禮將於7日舉行，目前各方看好去年暑假橫掃票房的「Barbie芭比 」和「奧本海默 」，再一次擊退眾強片，各自抱回音樂或喜劇類、戲劇類的最佳影片大獎。不過兩部片導演在最佳導演一項激戰，「奧」片的克里斯多夫諾蘭被看好獲獎機率遠勝「芭」片的葛莉塔潔薇。

「Barbie芭比」被看好在金球獎大出風頭。圖／摘自IMDb

戲劇類影帝大戰被預期是「奧」片席尼墨菲與「大師風華：真愛樂章」布萊德利庫柏的雙雄對決，音樂或喜劇類的影后卻是由「可憐的東西」艾瑪史東勝算領先「芭」片瑪格蘿比。

「奧本海默」是各方預言的金獎贏家。圖／摘自IMDb

至於電視界最高榮耀艾美獎，過去頗獲推崇的Netflix「王冠」，碰上這幾年最夯的HBO「繼承之戰」，恐將被打得毫無招架之力，目前在最佳戲劇影集、戲劇類男女主角等大獎上，「繼承之戰」的勝出機率都最被看好。喜劇類影集預計是Apple TV+「泰德拉索：錯棚教練趣事多」與Disney+「大熊餐廳」兩強大戰的局面，頒獎典禮預計15日舉行。