目睹觀眾一舉動 「五月天」阿信氣嗆不禮貌

五月天展開連續6場的「回到那一天」25周年巡演。圖／相信音樂提供

五月天今晚在台中洲際棒球場展開連續6場的「回到那一天」25周年巡演，搭乘豪華客機帥氣開場，只是當團員講話過程當中，2.5萬名觀眾一直轉著手中的螢光棒，讓阿信氣指：「有人講話你們螢光棒一直轉，很不禮貌。」一旁的怪獸補充表示這樣轉的意思是代表趕快講完，「你們邊轉我們速度就會越來越快。」

五月天開場接連帶來「OAOA」、「孫悟空」等歌曲，石頭感性表示「今天很不一樣，因為今天，一年只有這一天，五月天和你們在一起」，怪獸喊話「不知不覺出道25年了，一方面回顧過去，大家可以得到新的力量面對新的一年」。因是全新巡演主題，瑪莎直言醜媳婦見公婆總是會緊張一點，阿信立即補刀「媳婦就是瑪莎囉，你看你今天穿什麼樣子」，互虧逗樂全場。

阿信表示這回的主題是希望五月天能帶大家回到最想回去的那一天，興奮表示：「要回到那一天是不是要時光機？今天時光機已經發明了。」其他4名團員立即異口同聲吐槽「騙肖ㄟ」，原來是透過巨大LED球型「天外有天時光機」的動畫設計，大家得以搭乘「時光機」一起回顧過往，許多珍貴畫面浮出檯面，讓粉絲邊看邊叫。