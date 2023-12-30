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梁朝偉首位合作導演竟然是他… 作品「李小龍打死壞人」下落不明

娛樂新聞組／即時報導
梁朝偉(見圖)與周星馳是40多年好友。(取材自微博)
梁朝偉(見圖)與周星馳是40多年好友。(取材自微博)

香港綜藝「爆谷一周」近日邀請電影「金手指」的男主角梁朝偉及導演兼編劇莊文強擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。梁朝偉在節目中透露，自己與周星馳是40多年好友，還自爆第一個合作的導演就是周星馳。

香港01報導，梁朝偉與周星馳早於進入演藝圈之前就已認識，兩人是40多年好友。當年是星爺邀請梁朝偉一同報考TVB藝人訓練班，二人更曾於入行前拍攝一段「李小龍打死壞人」短片，由周星馳「自導自演」、梁朝偉合演，這也是梁朝偉最早合作的「導演」。

周星馳在入行前，曾玩票性質拍下「李小龍打死壞人」短片。(取材自微博)
周星馳在入行前，曾玩票性質拍下「李小龍打死壞人」短片。(取材自微博)

谷德昭提到，莊文強曾有意請梁朝偉及周星馳合演電影，可惜未能成功。莊文強笑著表示，「周星馳有三個要求，第一要求很多片酬；第二要求女演員要非常漂亮；第三要求是把他拍得很帥。我當時心想他是不是藉故推辭我呢？」

報導說，梁朝偉則提到，他和星爺在入行前，曾玩票性質拍下「李小龍打死壞人」短片，對於這位導演的評價，梁朝偉表示，「周星馳拍完、剪接好之後，還要播放給我看，我那時候真的什麼都不懂，也不知自己在做什麼，兩個人打來打去，然後就死掉。」

梁朝偉笑言，有問過周星馳短片的下落，「他說不知道在哪裡。」

梁朝偉也提到考藝人訓練班的往事，稱當時要演一場悲劇的戲，梁朝偉演完後，便跑去看周星馳怎麼演，「我看他演時心想怎能把悲劇演得像喜劇，肯定不行…我們一起離開時，他還自信地說自己一定沒問題。」

但是，最後梁朝偉被取錄，周星馳則名落孫山，最後經由戚美珍介紹進入同期夜訓班。

至於被問到與周星馳未來是否有合作機會，梁朝偉表示未來是一個謎，谷德昭亦不知道誰能夠促成二人的合作。

梁朝偉 周星馳 香港

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