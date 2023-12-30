「鷹眼」遭鏟雪車輾重傷休養一年 近日將復工

傑瑞米雷納轉發艾瑪萊爾德的貼文，暗示要回歸拍戲。圖／摘自IG

在漫威 英雄片中扮演「鷹眼」克林特巴頓的傑瑞米雷納，2023年一開年就因為要救姪子而遭鏟雪車輾過受到重傷，還斷了30幾根骨頭，緊急送醫治療。他躺在病床上的照片曾讓無數影迷看了心疼，也曾被傳恐怕不休息個兩年很難再恢復正常的行動。結果近日他在社群網站 上轉發同劇女星的貼文，暗示即將重返劇組，讓粉絲們都替他開心。

傑瑞米雷納的意外堪稱2023年初最受外界關心的大事之一，他始終很努力復健，復原情況也比預期要快、要好。他在影集「 Mayor Of Kingstown 」戲分吃重，該劇雖然評價褒貶不一，卻已經確定要做滿3季，男主角無法歸隊確實對攝製進度會造成問題，還好傑瑞米雷納經過一整年的調養，可以再度回歸拍攝，不只他自己很期待，影迷也很高興。該劇女星艾瑪萊爾德在社群網站上發布和傑瑞米同台的畫面，寫道：「它發生了。」傑瑞米的轉貼則被視為是在含蓄的昭告天下，他就快要回到片場了。