好萊塢「換腎好姐妹」冷戰1年不講話 席琳娜主動破冰

法蘭西亞瑞莎（左）捐腎給患紅斑性狼瘡的席琳娜，一度感動全球無數網友。圖／摘自IG

幾年前好萊塢傳出「捐腎給好閨蜜」的佳話：「青春密語」女星法蘭西亞瑞莎將自己一顆腎給了迪士尼 頻道偶像出身的好友席琳娜，兩人在病床上手牽手、微笑對望的照片感動全球無數網友，各方都以為她們的交情會延續一輩子。想不到席琳娜後來受訪時竟然脫口而出：「我在演藝圈唯一真正的好朋友，大概只有泰勒絲 了吧。」法蘭西亞馬上在社群網站 上語帶諷刺在此報導下回了一句：「有趣了。」然後就取消對席琳娜IG的關注，網友紛紛抨擊席琳娜「忘恩負義」，兩人之間的情誼變化更成了外界關注焦點。

今年7月底、法蘭西亞歡度35歲生日，席琳娜主動在社群網站分享和她的合照祝她生日快樂，還熱情告白：「我愛你。」試圖破除友情生變傳聞，但近日為了自製莎莎醬要開賣而大做宣傳的法蘭西亞坦言，她和席琳娜已經快6年沒有怎麼聊天，2022年更是1整年完全沒講過1句話，如果不是席琳娜來主動聯絡，恐怕友情無法回溫。

法蘭西亞瑞莎（左）與席琳娜曾是超級好姐妹，近來才又重拾友誼。圖／摘自IG

網友好奇法蘭西亞為席琳娜做了那麼大的犧牲，這是一輩子的恩惠，怎麼彼此間的情誼能夠說斷就斷，是不是發生了什麼衝突？法蘭西亞解釋道：「真的沒有，沒有什麼衝突，如果你問我們倆其中一個，我們也都不知道究竟為何會這樣，但有的時候，讓彼此都需要有時間各自去成長，這樣當我們再重逢，都變成更好的人，我跟她還是需要再重新認識對方。」

法蘭西亞不解為何外界如此在意她與席琳娜的情誼：「這麼多年來一直有人問我，妳後悔了嗎？我都覺得不會，因為我們的友情還是在那裡，就算怎麼樣頂多也只是小小拌嘴罷了。」而在席琳娜經營美妝生意讓自己的財富翻了好幾倍之後，曾經以為自己「除了演戲外什麼都不能做」的法蘭西亞也要開始斜槓經商，她的莎莎醬能不能賣出好成績、使她也成為富豪？就看美國民眾捧不捧場了。