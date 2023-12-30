好萊塢「換腎好姐妹」冷戰1年不講話 席琳娜主動破冰
幾年前好萊塢傳出「捐腎給好閨蜜」的佳話：「青春密語」女星法蘭西亞瑞莎將自己一顆腎給了迪士尼頻道偶像出身的好友席琳娜，兩人在病床上手牽手、微笑對望的照片感動全球無數網友，各方都以為她們的交情會延續一輩子。想不到席琳娜後來受訪時竟然脫口而出：「我在演藝圈唯一真正的好朋友，大概只有泰勒絲了吧。」法蘭西亞馬上在社群網站上語帶諷刺在此報導下回了一句：「有趣了。」然後就取消對席琳娜IG的關注，網友紛紛抨擊席琳娜「忘恩負義」，兩人之間的情誼變化更成了外界關注焦點。
今年7月底、法蘭西亞歡度35歲生日，席琳娜主動在社群網站分享和她的合照祝她生日快樂，還熱情告白：「我愛你。」試圖破除友情生變傳聞，但近日為了自製莎莎醬要開賣而大做宣傳的法蘭西亞坦言，她和席琳娜已經快6年沒有怎麼聊天，2022年更是1整年完全沒講過1句話，如果不是席琳娜來主動聯絡，恐怕友情無法回溫。
網友好奇法蘭西亞為席琳娜做了那麼大的犧牲，這是一輩子的恩惠，怎麼彼此間的情誼能夠說斷就斷，是不是發生了什麼衝突？法蘭西亞解釋道：「真的沒有，沒有什麼衝突，如果你問我們倆其中一個，我們也都不知道究竟為何會這樣，但有的時候，讓彼此都需要有時間各自去成長，這樣當我們再重逢，都變成更好的人，我跟她還是需要再重新認識對方。」
法蘭西亞不解為何外界如此在意她與席琳娜的情誼：「這麼多年來一直有人問我，妳後悔了嗎？我都覺得不會，因為我們的友情還是在那裡，就算怎麼樣頂多也只是小小拌嘴罷了。」而在席琳娜經營美妝生意讓自己的財富翻了好幾倍之後，曾經以為自己「除了演戲外什麼都不能做」的法蘭西亞也要開始斜槓經商，她的莎莎醬能不能賣出好成績、使她也成為富豪？就看美國民眾捧不捧場了。
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