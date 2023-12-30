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2024最受期待好萊塢大片 沙丘、微笑、魔鬼剋星上榜

記者蘇詠智／即時報導
「功夫熊貓4」邀來新的大牌紅星加入聲音演出。圖／摘自IMDb
「功夫熊貓4」邀來新的大牌紅星加入聲音演出。圖／摘自IMDb

2024年即將到來，好萊塢各大片商預計推出的強片又以「續集」、「前傳」為多數，也不乏重啟或是舊片重拍，顯然新穎的好題材仍然難覓，觀眾還是只能在一些舊模式裡努力尋找新的樂趣。其中，「功夫熊貓」、「魔鬼剋星」、「微笑」等都有續集推出，「辣妹過招」則要以歌舞片的新面貌捲土重來。

每到年底，娛樂媒體就會點名來年最值得期待的大片，2024最受矚目的續集電影之一「功夫熊貓4」，除了靈魂人物傑克布萊克繼續為阿波配音外，成龍、安琪莉娜裘莉等老班底亦會回歸，加入兩位奧斯卡得主關繼威、薇奧拉戴維絲，噱頭依然不弱。2022年小兵立大功的恐怖片「微笑」，也將在2024秋天出續集，真人版「阿拉丁」女主角娜歐蜜史考特加入主演陣容。

前年底重新找回舊雨新知的「魔鬼剋星 未來世」，續集將回到系列老家紐約市，描述神秘的力量將城市冰封，新的魔鬼剋星團隊要解決危機。「衝鋒飛車隊」最新續作「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」，由「后翼棄兵」 ‎安雅泰勒喬伊扮演女英雄芙莉歐莎的年輕時代，大戰克里斯漢斯沃飾演的反派，卡司組合有新鮮感。

「沙丘：第二部」提摩西夏勒梅與辛蒂亞仍有不少感情戲。圖／摘自IMDb
「沙丘：第二部」提摩西夏勒梅與辛蒂亞仍有不少感情戲。圖／摘自IMDb

「沙丘：第二部」除了提摩西夏勒梅、辛蒂亞等原班人馬外，又加入奧斯汀巴特勒、佛蘿倫絲普伊等當紅影星，片中也會有新的震撼場面。休傑克曼助陣的「死侍3」、「格雷女」達珂塔強生主演的「蜘蛛夫人」、湯姆哈迪領銜的「猛毒3」則肩負重振漫畫改編電影行情的使命。

新版「辣妹過招」將是歌舞電影。圖／摘自IMDb
新版「辣妹過招」將是歌舞電影。圖／摘自IMDb

2024年初就會在歐美等地上映的新版「辣妹過招」採取類似「紫色姐妹花」的作法，先是由並非歌舞片的舊電影改編為百老匯上映的歌舞劇，再將百老匯歌舞劇拍成新的電影版，但原編劇蒂娜費還是會來新版助陣。

「機密特務：阿蓋爾」卡司堅強，噱頭十足。圖／摘自IMDb
「機密特務：阿蓋爾」卡司堅強，噱頭十足。圖／摘自IMDb

「金牌特務」導演馬修范恩的最新間諜動作片「機密特務：阿蓋爾」，集合亨利卡維爾、山姆洛克威爾、布萊絲達拉斯霍華、杜娃黎波等知名卡司，用新的手法呈現，應該是2024年最值得期待的非續集新片之一。

「雷鬼之父：音樂無國界」呈現巴布馬利的生平故事。圖／摘自IMDb
「雷鬼之父：音樂無國界」呈現巴布馬利的生平故事。圖／摘自IMDb

喜歡「波希米亞狂想曲」之類的音樂人傳記片觀眾，2024也不會失望，至少有兩部此類新片將要推出，其中之一是描述巴布馬利生平的「雷鬼之父：音樂無國界」，還有翻拍艾美懷絲成名經歷的「黑色會」，演員能否把本尊的神態詮釋得維妙維肖？將是兩部片最大看點。

百老匯 裘莉 紐約市

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