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憶與大鼻子情聖合作 蘇菲瑪索：他舉止粗魯且不當

中央社巴黎28日綜合外電報導
法國最受歡迎的演員之一蘇菲瑪索(圖)在今天刊出的訪談中表示，遭控性侵的知名演員「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄，在兩人合作時舉止「粗魯且不當」。美聯社
法國最受歡迎的演員之一蘇菲瑪索(圖)在今天刊出的訪談中表示，遭控性侵的知名演員「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄，在兩人合作時舉止「粗魯且不當」。美聯社

法國最受歡迎的演員之一蘇菲瑪索在今天刊出的訪談中表示，遭控性侵的知名演員「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄，在兩人合作時舉止「粗魯且不當」。

蘇菲瑪索（Sophie Marceau）指出，傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）針對的是在片場從事低階工作的女性，而非銀幕前的女星。

1980年，當時13歲的蘇菲瑪索憑「第一次接觸」（La Boum）一片，在法國及國際展開演員生涯，之後她演了數十部戲，也執導了幾部電影。

她於1995年參與「梅爾吉勃遜之英雄本色」（Braveheart）一片的演出，並在1999年電影「007：縱橫天下」（The World Is Not Enough）中飾演反派角色，在國際間知名度大開。

蘇菲瑪索曾於1985年演出黑色電影「末路刑警」（Police）時，與傑哈德巴狄厄合作過。該片是敘述一名疲憊不堪的警察愛上一個神秘女子的故事。

她在今天出刊的「巴黎競賽雜誌」（Paris Match）週刊中提到，傑哈德巴狄厄的態度「粗魯且不當」。

蘇菲瑪索說：「他並非針對大名鼎鼎的女演員，而是常找層級較低的助理。低俗和挑釁一直是他在耍的伎倆。」

據蘇菲瑪索的觀察，「大家都愛他那樣」，但她稱自己曾於當時公開譴責其行為，因為她覺得這樣的行為，令人「難以忍受」。

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