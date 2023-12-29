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李善均人生謝幕 「零負評男神」不做違法的事被讚翻

記者陳建嘉／即時報導
李善均曾來台宣傳電影。本報資料照片
李善均曾來台宣傳電影。本報資料照片

李善均人生謝幕，今（29）日出殯，他在演藝圈人緣極佳，眾星到場送他最後一程，只是他在影壇風光，卻因傳出染毒、外遇，讓愛家暖男形象全毀，更為他帶來劇烈壓力。韓網近來瀰漫一股討論聲浪，有網友指出「大家都是這樣規規矩矩生活，為何藝人覺得難？」有人拿出李棟旭兩年前在節目上的一番發言對比，讚賞李棟旭確實看透了一切。

李善均離世，引來韓國全體演藝圈現身悼念，但有一些網友提出異議，認為李善均事件的真相沒有明朗，這些名人似乎將李善均生前的行為「粉飾太平」，並指出從錄音檔內容來看，「李善均的不當行為仍有部分是事實，他也確實結交不當朋友，並說不出現在社會新聞就好了，這樣很難嗎？」、「大家不都這樣按照常規生活嗎？」

至於有網友則提出「零負評男神」李棟旭2年前曾在節目的一番發言，「有人問我出道20多年，是怎樣在沒爭議的情況下走過來的，事實上，當大家覺得都不能做的事，不要做就好了，不做違反法律的事不就行了嗎。」

身旁的女星韓志旼也說：「無論我多用心累積，不想因為一瞬間的錯誤毀掉自己。」李棟旭接話表示：「比起錯誤的行為帶來快樂，我的人生被毀掉的恐懼更大。」此番留言被網友狂讚。

李棟旭（右）、韓志旼兩年前在「文明特急」節目的發言，近日又被挖出。圖／摘自Nav...
李棟旭（右）、韓志旼兩年前在「文明特急」節目的發言，近日又被挖出。圖／摘自Naver

李善均

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