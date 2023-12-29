豬哥亮沒死？謝金晶嘆薑汁番茄中的父愛「說不定…」

謝金晶下廚重現豬哥亮最愛料理。記者李政龍／攝影

謝金晶29日錄料理節目，透過親手下廚回憶與豬哥亮之間的生活點滴。面對網友頻頻喊話想念豬哥亮，還有謠言瘋傳「豬哥亮沒死」，謝金晶讚嘆網友們的想像力，感嘆道：「網友很愛爸爸，他們也算是另類支持豬大哥。」

謝金晶昨特地重現電影「雞排英雄」裡的「爆漿培根起司堅果雞排」、以及「夜市牛排蛋包飯」、和豬哥亮生前最愛的「薑汁番茄」。她表示，因為「雞排英雄」是爸爸復出的第一部賀歲片，格外具有意義。而「夜市牛排和歐姆蛋包飯」是她和豬哥亮在重逢後，於牛排館一起享用的餐點。她喜歡的「薑汁番茄」則是豬哥亮秀場後台必備點心，父女倆都熱愛這份酸甜滋味。

她昨一邊做菜一邊穿插歌舞、笑話，笑稱「歡樂」是家裡下廚風格。其實她因年初遛狗不慎摔傷，下顎骨裂臉部變形，現在只要季節轉換就會顳顎關節 疼痛，現場示範轉換表情會發出「咔」的一聲。

她今年成功透過AI 科技跟爸爸豬哥亮合體拍廣告，月初在粉專上貼文祝福爸爸冥誕快樂時，吸引大批網友留言想看豬哥亮再戰賀歲片。謝金晶沒辦法取代爸爸，但直呼佩服網友創意，打趣「說不定真的可以靠科技做出來啊」。