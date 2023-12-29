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韓劇女神「斷崖式衰老」嚇壞粉絲 名醫透露逆轉關鍵

記者李姿瑩／台北即時報導
崔智友出席活動被拍到五官顯老的模樣。圖／翻攝自微博
崔智友出席活動被拍到五官顯老的模樣。圖／翻攝自微博

韓劇女神崔智友近日被大陸網友瘋傳容貌劣化，不過崔智友本人IG上的近照間接粉碎流言，在沒修圖的情況下，年近半百臉蛋似乎沒有太多變化，皮膚依然緊緻，氣質優雅婉約，整體相當凍齡。

今年48歲的崔智友出道超過20年，曾多次被爆與合作男星假戲真做，當中包含李秉憲、宋承憲、李瑞鎮等人，堪稱男神收割機。她2018年與比自己小9歲的圈外男友結婚，生下女兒後逐漸淡出，這兩年才開始偶爾客串電視劇。

日前出席活動時，許久不見的崔智友被拍到眼袋和法令纹明顯、臉部有些鬆垮的照片，被網友驚嘆看上去像58歲，粉絲幫忙緩頰「會老很正常」、「還是很漂亮」。也許是氣不過被放大鏡檢視，崔智友22日分享的雜誌拍攝花絮相片，再度恢復大家心中認知的亮麗模樣。

崔智友的狀態在愛美女性間掀起討論，正好最近有不少初老的民眾對於自己皮膚的鬆垮感到「不能接受」，而尋求醫生的協助。其實不少人都是從40歲後突然發現自己「斷崖式衰老」，因為人到40歲後，肌膚更新週期會延遲約30至40天，細胞老化速度也跟著加快，表皮肌膚就會開始出現明顯問題，乾燥細紋、暗黃、色素沉澱、毛孔粗大等等，慢慢的膠原蛋白也會流失、肌膚失去彈性。

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示 ，臉部的皮膚狀態與年紀呈現反向落差，年齡數字愈大，皮膚愈是下垂鬆弛，抵抗不了地心引力。伴隨著臉部皮膚的彈性蛋白與膠原蛋白日漸流失，皺紋會越來越多，皮膚也越來越鬆弛。不過還是有辦法解決中熟齡者臉部「斷崖式衰老」的窘境，不少民眾都會選擇「中臉拉皮」。

邱浚彥表示，「中臉拉皮主要拉的部位不僅是表皮，而是針對中臉內部的筋膜，這一層結構會因老化而明顯下垂，是造成臉部鬆垮的主因。將整個中臉部區塊整體拉提後，針對臉部的凹陷區域，以自體脂肪移植填補臉頰及法令紋等，嘴邊肉也可以順帶抽脂修飾，一併改善全臉問題，切口會隱藏在臉頰與耳朵的交界處、頭皮與耳後，術後3個月左右疤痕會逐漸不明顯。」

邱浚彥提醒，中臉拉皮通常效果可維持數年，如果患者術後積極配合不熬夜、不酗酒、不抽菸、好好防曬和做好皮膚保養，妥善照顧效果可以保持越久，任何整形手術前都要仔細諮詢，了解自己真正的需求，才能有事半功倍的效果。建議民眾術前做好功課，術後應照護好傷口，並保持作息正常，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

邱浚彥時常為愛美民眾解惑。圖／法喬醫美診所提供
邱浚彥時常為愛美民眾解惑。圖／法喬醫美診所提供

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