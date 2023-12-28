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周冬雨二度拿下金蓮花影后 影帝朱一龍因傷缺席領獎

娛樂新聞組／即時報導
周冬雨在澳門國際電影節封后。(取材自微博)
周冬雨在澳門國際電影節封后。(取材自微博)

第15屆澳門國際電影節暨第14屆澳門國際電視節28日舉行，大陸男演員朱一龍以「消失的她」奪得金蓮花「最佳男主角」獎；「三金影后」周冬雨則憑藉「熱搜」再度榮封金蓮花影后。最佳男女配角則由香港資深演員張兆輝、文詠珊拿下。

據悉，這是周冬雨相隔七年獲得「金蓮花」電影最佳女主角獎，她笑稱是「七年之癢」，被紅地毯男司儀恭喜是「七年之喜」才對。不過，影帝朱一龍因為受傷無法到場，由劇組代為領獎。

獲得最佳男配角獎的張兆輝，早於2019年時就曾以「催眠・裁決」獲得最佳男配角獎，這是他第二度獲獎。張兆輝將獲獎殊榮歸功於幕後團隊，「 真的很開心，從來沒有想過我會再次拿到這獎項 、一部電影一條命，我真的很喜歡電影、很愛電影，謝謝彭發導演 、謝謝製片人張洋」。

憑藉電影「消失的她」奪得「金蓮花最佳女配角」的文詠珊，在2016年、2017年曾兩度獲女配角提名，但都鎩羽而歸，而頒獎當天正好是她的生日，她開心表示「算是雙喜臨門，獲獎已是最佳禮物」，還說，「朱一龍因為受傷來不到，開心他也得獎，他為電影付出很多，又突破剃頭演出，希望他盡快康復。」

文詠珊喜獲女配角獎。(取材自微博)
文詠珊喜獲女配角獎。(取材自微博)

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