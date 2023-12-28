女團霸榜…YouTube今年10大流行歌曲 她們占4首太猛

圖／摘自instiz論壇

年末將至，各大網站也陸續推出回顧一整年的盤點排行榜。日前，南韓 知名論壇instiz上有網友分享了2023年YouTube 十大流行歌曲，統計日期為今年的1月6日至12月21日。今年冠軍的播放量達1億3295萬，十分驚人，而第十名也有累計6901萬的播放量，且女團歌曲佔多數，光是NewJeans就有四首歌進榜，影響力不容小覷。

首先，第十名第六名的排名為NewJeans〈Hype Boy〉6901萬、NewJeans〈Super Shy〉7083萬、(G)I-DLE〈QueenCard〉7829萬、imase〈HNIGHT DANCER〉8393萬、Jungkook〈SEVEN〉8396萬。值得一提的是，Jungkook的〈SEVEN〉是今年7月中才推出，直接搶下第六名，成績十分優異。

接著，第五名至第一名排名為IVE〈Kitsch〉8675萬、YOASOBI〈アイドル〉（Idol）9852萬、NewJeans〈Ditto〉1億1100萬、NewJeans〈OMG〉1億1442萬、IVE〈I AM〉1億3295萬。

完整排行榜：

1. IVE〈I AM〉1億3295萬

2. NewJeans〈OMG〉1億1442萬

3. NewJeans〈Ditto〉1億1100萬

4. YOASOBI〈アイドル〉（Idol）9852萬

5. IVE〈Kitsch〉8675萬

6. Jungkook的〈SEVEN〉 8396萬

7. imase〈HNIGHT DANCER〉8393萬

8. (G)I-DLE〈QueenCard〉7829萬

9. NewJeans〈Super Shy〉7083萬