李善均涉毒受調查後輕生 檢警、媒體報導挨批

李善均被警方多次偵訊，並曾在媒體面前向社會大眾公開道歉。(路透資料照片)

今年10月傳出涉嫌吸毒的南韓 演員李善均 今天被發現陳屍車內，疑為輕生；這段時間以來警方在物證不足狀況下強行調查、資料提前外洩，以及媒體報導方式等問題再次浮上檯面。

警方今天一早獲報，稱李善均在留下疑似遺書的便條紙後便離家失聯，不久後警消人員在一處空地的車輛內發現失去意識的李善均，副駕駛座上還有一枚蜂窩煤，疑為輕生。

警方表示目前尚未確定死因及死亡時間，除現場找到的手機外，警方正在考慮是否依家屬希望，不進行驗屍。

隨著李善均逝世，這次案件調查過程中，關於警方進行調查的正當性質疑再次浮出檯面。此案與以往不同，在警方內部調查階段就被地方媒體曝光，雖然未指名道姓，但李善均與歌手GD（G-Dragon，權志龍）很快被證實遭調查，形象一落千丈。

GD在媒體報導後隨即大動作否認，主動聯絡警方配合調查，在簡易藥檢及對毛髮及指甲進行的精密鑑定結果皆為陰性，警方最後因未能掌握到足以證實GD違反毒品相關法律的證據，最終以無嫌疑結案。

李善均則因娛樂場所職員A女指稱他使用大麻及K他命，在簡易藥檢及精密鑑定結果皆為陰性狀況下，仍接受警方傳喚3次。24日凌晨結束長達19小時審訊後，李善均透過律師請求警方對他及證人測謊，表示「太冤枉」。

對於外界質疑在檢查結果為陰性後執意進行調查太過牽強，警方表示調查不只基於藥檢結果，也必須綜合考量相關人員陳述及鑑識資料等，並強調過程中已盡量防止資訊外洩，未公開搜查情報，也要求媒體不要以嫌疑人本名報導。

警方相關人士對媒體表示，李善均接受調查時都有多名律師陪同，若有警方施壓的狀況肯定會立刻曝光，日前長時間審訊也經過李善均同意，依循規定進行；同時也指責許多媒體不遵守發稿時間，未確認事實就報導等。

曾在前南韓總統文在寅任內擔任法務部長，不到一個月就因子女升學 舞弊等醜聞下台的曹國，今天在臉書上發文，藉哀悼李善均批評檢警系統的「合法暴力」，表示在這種公權力下，無論是誰都會精神崩潰。

他也說，媒體隨之而來的嘲弄、批評與侮辱，進一步將當事人「社會性埋葬」，在這樣的狀況下，「無罪推定原則」、嫌疑人的人權與防衛權都只存在於教科書中，指控在檢警調查下選擇輕生的人「不只一、兩個」。

曹國2019年被指定擔任法務部長後，其女被質疑升學舞弊及不當領取獎學金，其母親擔任理事長的私立學校財團涉嫌債務舞弊等；曹國同年10月請辭下台後不久，遭檢方以涉嫌妨害公務、違反禁止不正當請託與收受財物法、濫用職權妨害行使權力等罪嫌起訴。

韓媒Media Today前公司代表李正煥（音譯）則稱李善均為警察公開嫌疑人身分與媒體照報不誤作法之下的犧牲者，提議強化相關規定，例如在報導中必須寫出透露調查內容的消息來源姓名，降低在事實確認前就為嫌疑人貼上標籤的可能性。