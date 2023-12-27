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周海媚家屬披露死因：突發心臟病

中央社台北27日電
港星周海媚因病醫治無效於11日在北京去世，享年57歲。（截取自微博@周海媚工作室）
港星周海媚因病醫治無效於11日在北京去世，享年57歲。（截取自微博@周海媚工作室）

港星周海媚因病醫治無效於11日在北京去世，享年57歲。周海媚女士的姐姐周海瑩今天發表六點聲明，披露周海媚是突發心臟病猝死，走得很平靜安詳，希望大家不要再討論猜測死因；她的骨灰將移回香港

據北京青年報，周海瑩27日就周海媚的遺產分配、去世原因以及寵物如何安排等問題做出聲明，內容如下：

一、周海媚全部財產及房產會按照法律由母親繼承。

二、根據監控錄影和法醫部門鑒定，周海媚是突發心臟病猝死，很平靜，很安詳，沒有痛苦。希望大家不要再討論猜測死因，請大家多給點尊重。

三、家人不會設立周海媚慈善基金會，也不會授權任何的機構和個人。希望廣大的影迷朋友不要上當受騙。周海媚曾經長期支持的公益專案，母親依舊會用周海媚的名義繼續。

四、母親會把周海媚的骨灰帶回香港，現在正在找合適的墓地，後續不再透露任何墓地相關事宜。

五、周海媚擁有幾隻寵物貓狗，但是若帶回香港需要檢疫等流程需要進行10個月，家裡面媽媽也70多歲了，姐姐弟弟家也沒有條件可以養這些動物。所以在北京給這些寵物找了人來領養，是海媚的好朋友們，都是非常愛惜小動物的人。然後家屬也會跟領養人商量是否可以透露領養情況，但是肯定要等一段時間。

六、周海媚是一個熱愛祖國，熱愛生活，熱心公益，溫和堅強，樂觀開朗的人。希望把周海媚在銀幕上的美好留給大家，大家在心裡記著她，不要再來家門口打擾及拍攝，還在家裡的狗狗也很受干擾。希望大家尊重周海媚，也尊重周海媚的家人。感謝多年來觀眾對周海媚的關注和喜愛，這是最後一次占用公共資源。

周海媚 香港 心臟病

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