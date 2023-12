凱文史貝西甩性侵罪名 拍片批「沒有我就沒有Netflix」

凱文史貝西今年洗刷罪名,拍聖誕祝賀影片諷刺Netflix。(路透資料照片)

64歲奧斯卡 影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)拍過「美國心玫瑰情」(American Beauty)、影集「紙牌屋」(House of Cards)等無數經典,近年卻遭指控性侵、性騷14歲未成年男性醜聞,導致事業全毀,主演影集「紙牌屋」直接被賜死,電影「金錢世界」(All the Money in the World)也立刻被換角重拍,如今洗刷性侵罪名,他甚至拍片諷刺昔日東家Netflix 。

性侵官司纏訟六年,終於在今年7月26日生日當天獲判無罪,他當場還激動落淚,今年更在聖誕節 拍片諷刺Netflix,「很奇怪的是,他們僅因為這些指控,就決定公開與我斷絕關係,這些指控已被證明是錯誤的」,更強調「我認為Netflix能夠存在,毫無疑問是因為我的關係」。

凱文史貝西每一年都會在平安夜上傳聖誕影片拜年,今年更特地扮成「紙牌屋」的法蘭克總統,接受福斯新聞網前主播塔克卡森,塔克曾因為大量散播陰謀論以及不當言行遭到福斯新聞網開除。影片一開始是史貝西祝福大家聖誕快樂,塔克立刻說:「我們有一些共同點。」史貝西則回應:「哦,是的,我們兩人都被我們的網路媒體給解雇了。」塔克則再回:「沒錯,他們實際上是想封殺你。」最後塔克更問史貝西是否還在看Netflix?史貝西則再度辛辣回應「可能跟你看福斯新聞的頻率差不多。」

凱文更開宗明義提到當年Netflix開台,首波主打強檔之一,就是由他主演的政治陰謀劇「紙牌屋」,沒想到被開除後迄今不聞不問,讓他無比心寒,「Netflix因我而發跡,我幫他們打響知名度,而他們卻踢我下台。」