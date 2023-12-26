凱文史貝西甩性侵罪名 拍片批「沒有我就沒有Netflix」

凱文史貝西今年洗刷罪名，拍聖誕祝賀影片諷刺Netflix。(路透資料照片)

64歲奧斯卡 影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）拍過「美國心玫瑰情」（American Beauty）、影集「紙牌屋」（House of Cards）等無數經典，近年卻遭指控性侵、性騷14歲未成年男性醜聞，導致事業全毀，主演影集「紙牌屋」直接被賜死，電影「金錢世界」（All the Money in the World）也立刻被換角重拍，如今洗刷性侵罪名，他甚至拍片諷刺昔日東家Netflix 。

性侵官司纏訟六年，終於在今年7月26日生日當天獲判無罪，他當場還激動落淚，今年更在聖誕節 拍片諷刺Netflix，「很奇怪的是，他們僅因為這些指控，就決定公開與我斷絕關係，這些指控已被證明是錯誤的」，更強調「我認為Netflix能夠存在，毫無疑問是因為我的關係」。

凱文史貝西每一年都會在平安夜上傳聖誕影片拜年，今年更特地扮成「紙牌屋」的法蘭克總統，接受福斯新聞網前主播塔克卡森，塔克曾因為大量散播陰謀論以及不當言行遭到福斯新聞網開除。影片一開始是史貝西祝福大家聖誕快樂，塔克立刻說：「我們有一些共同點。」史貝西則回應：「哦，是的，我們兩人都被我們的網路媒體給解雇了。」塔克則再回：「沒錯，他們實際上是想封殺你。」最後塔克更問史貝西是否還在看Netflix？史貝西則再度辛辣回應「可能跟你看福斯新聞的頻率差不多。」

凱文更開宗明義提到當年Netflix開台，首波主打強檔之一，就是由他主演的政治陰謀劇「紙牌屋」，沒想到被開除後迄今不聞不問，讓他無比心寒，「Netflix因我而發跡，我幫他們打響知名度，而他們卻踢我下台。」