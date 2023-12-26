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蔡燦得狠撕「娃娃臉」標籤 驚曝「骨子裡很風騷」面貌

記者杜沛學／台北即時報導
蔡燦得(左起)正與屈中恆、劉亮佐、賴雅妍進行「妳和我和他的真相」巡演。圖／果陀劇場提供
蔡燦得(左起)正與屈中恆、劉亮佐、賴雅妍進行「妳和我和他的真相」巡演。圖／果陀劇場提供

童星出道的蔡燦得有著一張娃娃臉，今年48歲的她出道已經43年，女星最喜歡被提到的「凍齡」反而讓她角色受限，直到她在舞台劇中詮釋各種不一樣的人生，徹底撕掉「娃娃臉」的標籤，讓她有感而發地說：「我的人生是40歲才開始。」她與屈中恆、劉亮佐、賴雅妍主演的「妳和我和他的真相」正在巡演中。

蔡燦得5歲就拍廣告出道，回憶演藝人生，她說：「我一有記憶就是過著這樣的人生，就是在演藝圈長大的。」曾經她也想轉行，拍完電影「惡女列傳」跟著一個從美國回來的造型師學習，但發現「工作人員真的很辛苦，我完全沒有天份，連珠針都別不好，跪在那邊弄很久，我不是那行的料」。

有著一張娃娃臉雖然很凍齡、可愛，卻讓蔡燦得在表演之路很受限，找她的角色都是以善良正向的角色為主。後來接觸到舞台劇，才讓她可以詮釋的角色更多元，不過也不是一開始就很順遂的，1999年演出「十三角關係」讓她受到震憾教育，對戲的演員是蕭艾、郎祖筠、趙自強等人，各個都很厲害，讓她嚇慘了，一直不敢再接舞台劇。

2006年蔡燦得才再次接演「淡水小鎮」，「當時我以為我可以了，但排練還是緊張到連手都不知道如何放，我認真覺得自己還不夠」。不過因為「淡水小鎮」場次多，演了很多年，經驗累積對她的幫助很大。

直到2017年的「徵婚啟事」，蔡燦得才遇到自己的演技啟蒙老師曾國城，「城哥是很愛演戲的人，一直抓著我不斷的排練，連等電梯都不放過，磨著磨著，有一天我突然知道要如何設計角色，對演戲產生極大的興趣」。

今年也是蔡燦得舞台劇的豐收年，上半年演了「四姊妹」和「一個公務員的意外死亡」。「四姊妹」中的蔡燦得是個表面和善，骨子裡很風騷，對性有需求的小妹，她很謝謝導演王琄，「既定印象大家不會找我演這樣的角色，所以我很感謝導演王琄姊願意信任我，也透過不斷的排練，呈現出最後的版本」。「一個公務員的意外死亡」中蔡燦得則演一個嘴巴毒辣，會抽菸、躁鬱的總編輯，透露角色很多個性都是排練到一半才發展出來的。

下半年，蔡燦得先到上海與王柏森演了「平如美棠」，挑戰從18歲演到80歲，最近則與賴雅妍、屈中恆、劉亮佐展開「妳和我和他的真相」巡演，故事講述兩對已婚多年夫妻觸及婚姻背叛與友誼的虛偽，逐步帶領觀眾進入一場充滿猜忌的婚姻旅程。

除了舞台劇外，蔡燦得在戲劇上也有新突破，在新戲「小菁與言言」中也參與編劇，原本是個長相甜美的角色，設計成假面甜心，讓角色也有陰暗的一面，能夠詮釋各種不一樣類型的角色，讓她很滿足，她說：「我超愛演戲的，因為可以挑戰各種不同的角色。」

蔡燦得(左)在「徵婚啟事」遇到了戲劇啟蒙老師曾國城。圖／果陀劇場提供
蔡燦得(左)在「徵婚啟事」遇到了戲劇啟蒙老師曾國城。圖／果陀劇場提供
蔡燦得(左)在「平如美棠」與王柏森扮演夫妻。圖／果陀劇場提供
蔡燦得(左)在「平如美棠」與王柏森扮演夫妻。圖／果陀劇場提供
蔡燦得(左)在「一個公務員的意外死亡」扮演總編輯，右為方志友。圖／故事工廠提供
蔡燦得(左)在「一個公務員的意外死亡」扮演總編輯，右為方志友。圖／故事工廠提供
蔡燦得在「四姊妹」中扮演表面和善，但骨子裡很風騷的小妹。圖／故事工廠提供
蔡燦得在「四姊妹」中扮演表面和善，但骨子裡很風騷的小妹。圖／故事工廠提供

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