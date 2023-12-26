東山紀之今晚最後現身 少年隊成員暖心舉動粉絲爆哭

東山紀之（中）和兩位搭檔錦織一清（左）、植草克秀感情不錯。（圖／摘自Amazon）

日本 少年隊成員東山紀之接任傑尼斯（現改名為「SMILE-UP.」）社長，於9月7日的記者會上宣布於年底退出演藝圈。他25、26日在東京全日空洲際酒店舉行演藝生涯最後演出，不少粉絲衝去見他最後的秀，而現場發放的東山紀之名片、便條紙等紀念品，已在拍賣 網站上出現，售價日幣1萬2000元（約85美元）。

57歲的東山紀之1985年和錦織一清、植草克秀組成少年隊出道，經典歌曲「What's Your Name」是小虎隊「青蘋果樂園」原曲，草蜢的「限時專送ABC」也是翻唱自他們的「ABC」，可謂是偶像團體的開山始祖。2020年錦織一清、植草克秀退出傑尼斯，東山紀之成為社內年紀最大的資深藝人，今年爆出已故創辦人強尼喜多川性侵旗下少年醜聞，東山紀之扛下重任，並宣布退出演藝圈，明年工作重心放在對受害者的賠償事宜上。