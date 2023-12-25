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中國多地不鼓勵過聖誕節 憂外來影響

兩大青春女偶像再揭舊日恩怨 彼此的不和仍未消失？

記者蘇詠智／即時報導
荷莉瑪麗康絲（左起）、香儂道荷蒂與艾莉莎米蘭諾合作「聖女魔咒」，背後風風雨雨不斷。（圖／摘自IMDb）
荷莉瑪麗康絲（左起）、香儂道荷蒂與艾莉莎米蘭諾合作「聖女魔咒」，背後風風雨雨不斷。（圖／摘自IMDb）

「飛越比佛利」(Beverly Hills)香儂道荷蒂（Shannen Doherty）、「小城風雲」(Picket Fences)荷莉瑪麗康絲（Holly Marie Combs）、「妙管家」（Who's the Boss？）艾莉莎米蘭諾(Alyssa Milano)，過去曾在「聖女魔咒」（Charmed）飾演有魔法血統的3姊妹，戲外卻爆發糾紛，弄到香儂中輟演出、離開劇組，需要新人接替她的主角位子。香儂近日與荷莉瑪麗康絲在podcast節目中對談，大曝昔日都是艾莉莎和其母從中作梗，她身旁的人士透露：「艾莉莎之前說過後悔從前行為的一番話，香儂半信半疑。」顯然雙姝之間的心結，到現在還未打開。

「聖女魔咒」在美國一直受到死忠影迷的支持，香儂與荷莉在演出此劇前就是朋友，香儂之後因為父親健康情況日差，需要常常跑醫院，偏偏荷莉的子宮內也發現可能有會惡化成癌症腫瘤，已經怕極了再進醫院的香儂，鼓起勇氣想去探望荷莉，荷莉也一直發訊息問她到底來不來，艾莉莎卻與她自己的母親阻攔香儂和荷莉碰頭，艾莉莎似乎有意把荷莉拉到自己這邊，刻意要讓荷莉和香儂疏遠。

荷莉瑪麗康絲（左）與香儂道荷蒂重拾舊日的友誼。(取材自Instagram)
荷莉瑪麗康絲（左）與香儂道荷蒂重拾舊日的友誼。(取材自Instagram)

香儂坦承當時明顯感到與荷莉的友誼被離間，真的非常不開心，常以淚洗面。荷莉則怪自身因為是很年輕父母生下的孩子，原生家庭的不夠健全，讓她在看到艾莉莎的母親彷彿要收她當養女一樣關愛，情不自禁就倒向艾莉莎和她媽媽，辜負了舊友香儂。對此，艾莉莎前年在訪問裡怪罪自己，覺得當時自己太有競爭心態，沒有意識到該像戲裡一樣，大家培養好姊妹般的情誼，反而就是想要拚出頭、搶第一，她們之間如果不是很愉快，有部分責任該算在她頭上。

可是連日來香儂與荷莉的爆料，明顯讓艾莉莎臉上無光，目前為止艾莉莎也都沒說什麼。香儂的友人則認為，她始終就是很坦白、很公開談論這些事，完全不避諱，她也不是真的想要多年後報復艾莉莎，而是過去的舊帳，總是要算清楚，她對於艾莉莎的話，到現在還沒辦法全部相信。

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