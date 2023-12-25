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台女星辦抓周派對 公婆到場直接發「台積電股票」

記者李姿瑩／即時報導
蔡允潔夫妻帶女兒抓周討吉利。圖／Playground、美式婚禮婚紗提供
蔡允潔夫妻帶女兒抓周討吉利。圖／Playground、美式婚禮婚紗提供

去年生下女兒「小福星」的蔡允潔，今天與老公Fraser（詹甫彥）一起為孩子舉辦生日抓周PARTY， 現場佈置全是小福星可愛萌樣的表情立牌，藝人馬國畢、王俐人、小優等人也到場祝福，何妤玟特地帶著女兒出席。蔡允潔的公公婆婆也到現場，大手筆送上「台積電」股票一張給孫女當周歲禮，公公還感動落淚，疼愛孫女的心情溢於言表。

「小福星」生日抓周PARTY上，蔡允潔擔心女兒會現場失控，還先讓女兒睡飽。被問到女兒抓周時希望能抓到什麼，她說小福星最近很愛聽歌、唱歌和跳舞，可是身為媽媽不希望她走這行，覺得演藝圈比較辛苦。

開始抓周時，小福星一開始還老神在在，趁眾人一個不注意，就一手拿起了算盤，大家紛紛傳出「會當會計師、精算師、大老闆、掌管錢財」隨後，小福星又拿起象徵鐵飯碗的金碗，最後拿起的是槌子，象徵未來有機會當律師、法官，夫妻倆看到小福星可愛的萌樣，直說到未來不管女兒做什麼，只要健康幸福就好。

蔡允潔希望女兒未來能過得幸福，遇到一個愛她疼她的人，成為一個愛自己的人，也期待她對自己負責。爸爸Fraser（詹甫彥）希望女兒能做自己開心的事，現在小福星每天都有不同的技能，也會有不同的意見和想法。雖然難免會有突發狀況，只要平安無事，就是父母最大的期盼。

到場的藝人朋友也關心起王俐人夫婦的好消息，蔡允潔特別希望把好孕傳給他們，盼明年就能傳來喜訊。當然她沒忘大力感謝眾乾爹乾媽，為小福星的抓周派對留下難忘回憶。

台積電

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