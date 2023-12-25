浪漫的背後充滿算計？湯姆克魯斯和新女友或各有目的
2023年底最受矚目八卦話題之一，就是久未公開再有新戀情的湯姆克魯斯，被傳與俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃陷入熱戀，據專門報導名流與明星緋聞的「In Touch」，他們早就秘密約會4個月，直到近期才被外界發現，倫敦各大私人俱樂部都是他們共進下午茶慣常去處，更有消息來源稱，湯姆克魯斯對身旁人員表示對這段戀情很有信心，相信會長長久久。不過，另外一分著名的八卦刊物「國家詢問報」，卻稱他和艾西娜背後其實可能各有盤算，彼此都應該小心對方的動機。
「國家詢問報」報導，艾西娜的父親是俄羅斯的國會議員里納特卡洛瓦，和總統普亭關係極為密切，艾西娜很有可能是普亭的一隻棋子，用來迷惑美國巨星，要是阿湯因此而對普亭顯得友善，就有助於挽回普亭因為俄烏戰爭而跌落谷底的惡劣形象，這麼好的國際宣傳機會，普亭當然不可能放過，因而阿湯要小心自己被利用來洗白政壇梟雄。
可是另一方面，湯姆克魯斯在成為大牌巨星後，每一段公開的戀情背後都很難擺脫教會操控的疑慮，眾所周知他是教會的看板巨星，地位相當崇高，教會也為了他維持良好的形象頗費心思。雖然外界始終覺得教會充滿神秘色彩，不那麼被普羅大眾接受，可是阿湯身上如果能夠有正面的事項來扭轉教會形象，他們都會願意促成，所以艾西娜需要注意是不是反過來被阿湯和教會當做塑造正面新聞的工具，而「國家詢問報」則稱，艾西娜的條件讓教會頗滿意，唯獨她和普亭的關係如同雙面刃，恐回過頭傷了自身，所以會猶豫要不要讓阿湯跟她繼續發展下去。
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