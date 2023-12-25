浪漫的背後充滿算計？湯姆克魯斯和新女友或各有目的

艾西娜卡洛娃是俄羅斯的政二代，和政壇高層關係很深。圖／摘自IG

2023年底最受矚目八卦話題之一，就是久未公開再有新戀情的湯姆克魯斯 ，被傳與俄羅斯 名媛艾西娜卡洛娃陷入熱戀，據專門報導名流與明星緋聞的「In Touch」，他們早就秘密約會4個月，直到近期才被外界發現，倫敦各大私人俱樂部都是他們共進下午茶慣常去處，更有消息來源稱，湯姆克魯斯對身旁人員表示對這段戀情很有信心，相信會長長久久。不過，另外一分著名的八卦刊物「國家詢問報」，卻稱他和艾西娜背後其實可能各有盤算，彼此都應該小心對方的動機。

「國家詢問報」報導，艾西娜的父親是俄羅斯的國會議員里納特卡洛瓦，和總統普亭 關係極為密切，艾西娜很有可能是普亭的一隻棋子，用來迷惑美國巨星，要是阿湯因此而對普亭顯得友善，就有助於挽回普亭因為俄烏戰爭而跌落谷底的惡劣形象，這麼好的國際宣傳機會，普亭當然不可能放過，因而阿湯要小心自己被利用來洗白政壇梟雄。