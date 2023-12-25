我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子好勵志

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

浪漫的背後充滿算計？湯姆克魯斯和新女友或各有目的

記者蘇詠智／即時報導
艾西娜卡洛娃是俄羅斯的政二代，和政壇高層關係很深。圖／摘自IG
艾西娜卡洛娃是俄羅斯的政二代，和政壇高層關係很深。圖／摘自IG

2023年底最受矚目八卦話題之一，就是久未公開再有新戀情的湯姆克魯斯，被傳與俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃陷入熱戀，據專門報導名流與明星緋聞的「In Touch」，他們早就秘密約會4個月，直到近期才被外界發現，倫敦各大私人俱樂部都是他們共進下午茶慣常去處，更有消息來源稱，湯姆克魯斯對身旁人員表示對這段戀情很有信心，相信會長長久久。不過，另外一分著名的八卦刊物「國家詢問報」，卻稱他和艾西娜背後其實可能各有盤算，彼此都應該小心對方的動機。

「國家詢問報」報導，艾西娜的父親是俄羅斯的國會議員里納特卡洛瓦，和總統普亭關係極為密切，艾西娜很有可能是普亭的一隻棋子，用來迷惑美國巨星，要是阿湯因此而對普亭顯得友善，就有助於挽回普亭因為俄烏戰爭而跌落谷底的惡劣形象，這麼好的國際宣傳機會，普亭當然不可能放過，因而阿湯要小心自己被利用來洗白政壇梟雄。

可是另一方面，湯姆克魯斯在成為大牌巨星後，每一段公開的戀情背後都很難擺脫教會操控的疑慮，眾所周知他是教會的看板巨星，地位相當崇高，教會也為了他維持良好的形象頗費心思。雖然外界始終覺得教會充滿神秘色彩，不那麼被普羅大眾接受，可是阿湯身上如果能夠有正面的事項來扭轉教會形象，他們都會願意促成，所以艾西娜需要注意是不是反過來被阿湯和教會當做塑造正面新聞的工具，而「國家詢問報」則稱，艾西娜的條件讓教會頗滿意，唯獨她和普亭的關係如同雙面刃，恐回過頭傷了自身，所以會猶豫要不要讓阿湯跟她繼續發展下去。

湯姆克魯斯的新戀情被傳男女背後各有目的。（路透資料照片）
湯姆克魯斯的新戀情被傳男女背後各有目的。（路透資料照片）

普亭 湯姆克魯斯 俄羅斯

上一則

太猛了…王力宏粉絲強爬吸糞車畫面曝光 全網震撼

延伸閱讀

巨星緋聞 2023大盤點 泰勒絲 1年換3男友最勁爆

巨星緋聞 2023大盤點 泰勒絲 1年換3男友最勁爆
2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手

2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手
紐時：普亭透過祕密管道釋和談訊息 願就目前戰線停火

紐時：普亭透過祕密管道釋和談訊息 願就目前戰線停火
湯姆克魯斯終於找到對的人？有信心跟她的戀愛能長久

湯姆克魯斯終於找到對的人？有信心跟她的戀愛能長久

熱門新聞

圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
「我們與惡的距離2」曝光首波演員陣容，包括薛仕凌(左起)、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎等人演出。圖／大慕影藝提供

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

2023-12-23 16:40
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08

超人氣

更多 >
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍

安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號
「水行俠2」北美票房稱冠 「旺卡」被擠到第二名

「水行俠2」北美票房稱冠 「旺卡」被擠到第二名