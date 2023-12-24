安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍

安珀赫德在「水行俠」系列從女主角變成小配角。圖／摘自IMDb

就算超級英雄片的氣勢已經在谷底盤旋、遠不及4、5年前，「水行俠 失落王國」仍然輕鬆登上美國的票房冠軍，有厚望在聖誕假期穩坐寶座。關於這部片的相關話題，不少歐美觀眾最在意的就是上一集的女主角安珀赫德，在負面新聞纏身後，還剩下多少分量，隨著片子上映、謎底也揭曉：出場約20分鐘，對白剩下11句。

根據「水行俠」上一集的內容，安珀赫德扮演的梅拉，與傑森摩莫亞飾演的水行俠亞瑟，續集中很合理的已結為夫妻、生下兒子，使得要把梅拉全部刪光，有一定的困難。

偏偏安珀赫德與前夫強尼戴普之間的誹謗官司，為她招來廣大強尼影迷的怒氣。強尼的粉絲不滿她曾暗指強尼是「家暴 男」、害他事業與形象都跌到谷底，而這場官司則證明安珀自己也會對強尼動粗，並非無辜單純的受害者，到最後法庭判她要給強尼的賠償金是強尼要給她的好幾倍，堅持若強尼因她的指控丟掉好萊塢 大片的演出機會，她也不該繼續還能留在「水行俠」片集，要嘛就換人，要嘛就讓該角神隱，總之，安珀若是再回歸、還當主角，他們就拒看。

導演溫子仁一個頭好幾個大，不想得罪影迷又不能讓片子故事說不下去，努力到最後，就是目前這樣的做法：安珀並未完全消失，卻只在最需要的時候才會露臉，片中一大段情節她都沒有出現，觀眾很明顯能看到，她確實戲分比起首集減少了一大堆。