瑪麗亞凱莉掰了小14歲男友 因為他想生小孩？

瑪麗亞凱莉(左)和田中布萊恩曾經交往好幾年,今年分道揚鑣。(路透資料照片)

每到聖誕就發威的瑪麗亞凱莉,經典名曲「All I Want For Christmas Is You」再次奪下聖誕期間告示牌排行榜冠軍,似乎已成了近年來的慣例,她也照常會舉行聖誕演出、並到科羅拉多州 的滑雪勝地亞斯本度假。然而今年,情況似乎有些不一樣,小她14歲的舞者男友田中布萊恩並沒有在她身邊出現,各方懷疑兩人戀情出了問題,而「紐約郵報」八卦版則稱,田中布萊恩想要開始建立自己的家庭,希望能生兒育女,可是年過半百、和前夫尼克卡農已生了一雙子女的瑪麗亞凱莉,當然對這個毫無興趣,也不打算為了田中布萊恩改變心意。

40歲的田中布萊恩動了建立自己家庭、生兒育女的念頭。圖/摘自IG

瑪麗亞凱莉已經好幾個月沒有公開和田中布萊恩一起露面,外界對於他們的近況都有所揣測,他們卻也從未公開證實已分手,只有瑪麗亞受訪時,提到聖誕節 ,竟表示已經期待快一整年,因為過去的一年真的不是太開心,讓人聽出她話裡的弦外之音。消息人士指出:「他(田中布萊恩)想要開始建立自己的生活。」田中布萊恩碰上瑪麗亞凱莉,從她的舞者變成她的男友,本也被視為男性版的戀愛童話,想不到灰姑娘總有一天要恢復平凡的真貌,田中布萊恩此後也要開始靠自己走出新的路。