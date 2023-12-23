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瑪麗亞凱莉掰了小14歲男友 因為他想生小孩？

記者蘇詠智／即時報導
瑪麗亞凱莉（左）和田中布萊恩曾經交往好幾年，今年分道揚鑣。（路透資料照片）
瑪麗亞凱莉（左）和田中布萊恩曾經交往好幾年，今年分道揚鑣。（路透資料照片）

每到聖誕就發威的瑪麗亞凱莉，經典名曲「All I Want For Christmas Is You」再次奪下聖誕期間告示牌排行榜冠軍，似乎已成了近年來的慣例，她也照常會舉行聖誕演出、並到科羅拉多州的滑雪勝地亞斯本度假。然而今年，情況似乎有些不一樣，小她14歲的舞者男友田中布萊恩並沒有在她身邊出現，各方懷疑兩人戀情出了問題，而「紐約郵報」八卦版則稱，田中布萊恩想要開始建立自己的家庭，希望能生兒育女，可是年過半百、和前夫尼克卡農已生了一雙子女的瑪麗亞凱莉，當然對這個毫無興趣，也不打算為了田中布萊恩改變心意。

40歲的田中布萊恩動了建立自己家庭、生兒育女的念頭。圖／摘自IG
40歲的田中布萊恩動了建立自己家庭、生兒育女的念頭。圖／摘自IG

瑪麗亞凱莉已經好幾個月沒有公開和田中布萊恩一起露面，外界對於他們的近況都有所揣測，他們卻也從未公開證實已分手，只有瑪麗亞受訪時，提到聖誕節，竟表示已經期待快一整年，因為過去的一年真的不是太開心，讓人聽出她話裡的弦外之音。消息人士指出：「他（田中布萊恩）想要開始建立自己的生活。」田中布萊恩碰上瑪麗亞凱莉，從她的舞者變成她的男友，本也被視為男性版的戀愛童話，想不到灰姑娘總有一天要恢復平凡的真貌，田中布萊恩此後也要開始靠自己走出新的路。

瑪麗亞凱莉傳已與舞者小男友分手。（路透資料照片）
瑪麗亞凱莉傳已與舞者小男友分手。（路透資料照片）

聖誕節 科羅拉多州

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