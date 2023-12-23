我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

勿貼描述紙…包裹盜竊高峰 警支招防盜

熱狗當眾嗆「超討厭鍾成虎」護陳綺貞 真實反應曝光

記者梅衍儂／即時報導
陳綺貞（左）擔任熱狗演唱會嘉賓。記者李政龍／攝影
陳綺貞（左）擔任熱狗演唱會嘉賓。記者李政龍／攝影

MC HotDog熱狗睽違10年今（23）日起一連2天在台北小巨蛋開唱，哏哏連發，不但自嘲「我只會抄朱德庸」，還對嘉賓陳綺貞說：「我現在超討厭鍾成虎！」表示欺負他女神的人就是他的敵人；他也讓兒子「小熱狗」首次登台，15歲帥兒身高已經超過他小半個頭。

熱狗開場唱完「安可」、「他們根本不是Rappper」後說：「很多往事都歷歷在目，上次辦小巨蛋是10年前，10年前有來的讓我看一下。」現場粉絲零零落落舉手，他笑說：「看來我流失不少老粉絲！」提到10年攻蛋超級緊張，連每段要講什麼都先寫稿，「這一次我感覺到非常輕鬆，我想把自己交給舞台、交給你們，今年對於我來講很風雨飄渺。」提到新專輯「髒藝術家」發行，要趁著演唱會「老狗賣瓜」，「這張專輯我覺得真的非常屌，它掏空了我的身心靈，我覺得短時間我可能不會再發行專輯了。」

第一位嘉賓馬念先和小熱狗在「怎麼能夠」一曲登場，熱狗2008年和當時女友Jennifer迎來兒子「小熱狗」，也創作歌曲「怎麼能夠」紀念當爸的心情，分手後他負責撫養。馬念先說：「其實我有心裡話要跟大家講，其實姚中仁（熱狗本名）根本就不是rapper！」熱狗傻眼回： 「你在供X小？」馬念先解釋：「你在我心中超文青。」熱狗自嘲：「我只會抄朱德庸，我不是『超文青』。」

在唱新歌「追夢綠」前，熱狗說：「這首歌在網路上很多人罵，說超難聽，但我偏要唱！」隨後唱了幾句，音樂卻似乎卡住，不停的反覆「陳綺貞、陳綺貞、陳綺貞...」正當歌迷開始覺得疑惑，陳綺貞就從舞台後方背著吉他出場，音樂也一秒轉換成她的經典歌曲「躺在你的衣櫃」，全場歡聲雷動並跟著陳綺貞一起唱。

陳綺貞獻出自己的饒舌初舞台，熱狗興奮說：「歡迎我的女神來嘻哈派對，今天算是我小小圓夢演唱會，因為我喜歡她到腦殘粉的程度。」並說超討厭陳綺貞前男友鍾成虎，「誰欺負我的女神就是我的敵人！」陳綺貞掩面尷尬笑。演唱會2場吸引2萬粉朝聖，4500萬票房剛好和成本打平。

熱狗演唱會。記者李政龍／攝影
熱狗演唱會。記者李政龍／攝影

中超

上一則

迪士尼保不住米老鼠版權 所有人將都能用 但僅限這版本

下一則

事業要拚 感情新聞也要別苗頭？阿湯不讓小布專美

延伸閱讀

封面故事／泰勒絲12張專輯 登告示牌冠軍

封面故事／泰勒絲12張專輯 登告示牌冠軍
林宥嘉演唱會回憶殺 大咖星光歌手現身 全場聽哭了

林宥嘉演唱會回憶殺 大咖星光歌手現身 全場聽哭了
林宥嘉台上放閃「怎那麼漂亮」丁文琪美照曝光好驚人

林宥嘉台上放閃「怎那麼漂亮」丁文琪美照曝光好驚人
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

熱門新聞

「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48
俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃近期成為全球矚目的緋聞焦點。圖／摘自IG

湯姆克魯斯愛上敗家女？女友前夫：她品味很奢華

2023-12-16 11:39

超人氣

更多 >
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」

最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」
重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵
這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌
「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人