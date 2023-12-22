沒念過大學…台女星43歲第1名考上音樂系 系主任也讚

藝人小嫻本名黃瑜嫻，她從高中畢業後直接進入演藝圈發展，沒念大學一直是她心中遺憾，小嫻今在臉書分享，她透過特殊選才甄試考上屏東大學音樂系。圖／取自小嫻臉書

近年移居恆春，也入籍恆春鎮的藝人小嫻，本名黃瑜嫻，她從高中畢業後直接進入演藝圈發展，沒念大學一直是她心中遺憾，小嫻今在臉書 分享，她透過特殊選才甄試考上屏東大學音樂系，系主任葉乃菁說，她被小嫻認真學習精神態度所感動。

屏東大學音樂系分有管樂組、鋼琴組、聲樂組、作曲組、打擊組、弦樂組與國樂組，葉乃菁說，小嫻透過特殊選才甄試錄取主修聲樂組，對小嫻的認真勤奮的學習精神很感佩。今年共有20人報名，正取5人、備取14人，小嫻是榜首。

小嫻今在臉書分享她考上屏東大學音樂系榜首，「在最棒的年紀，最好的時間點，進去校園讀書，這一切好像如夢般的不可思議！」小嫻臉書寫到，現在有特殊選才這個管道進入大學。對她這樣已經就業 好多年的族群來說，可以不用考學測，透過特殊選才，準備好資料審查以及面試考試，讓她可以重回校園學習自己想要的課程，一圓大學夢。

小嫻今年11月演出屏東南國音樂節「唱吧！唱吧！」音樂劇，描述音樂家在時代的重重磨難中掙扎，追尋音樂與愛，回應天命的故事，小嫻擔綱女主角，準備期間也多次到屏東大學排練。該劇由黃致凱導演、大獎作家施百俊編劇，施也是屏東大學學術副校長。

屏東大學音樂系主任葉乃菁在該劇演出男主角的老師，跟小嫻也有對手戲。葉乃菁說，小嫻的學習態度很認真，每次排練都出席，很用功，完全不驕矜。

葉乃菁說，小嫻是報考聲樂組，她記得小嫻在面試，有評審問為什麼報考，小嫻回答在排練音樂劇期間，和屏東大學的師生相處愉快，很喜歡屏大環境與學習氛圍，她充滿學習音樂熱忱，令人感動。小嫻不因年齡等因素設限，對想學的東西從頭學起，很有決心，相信她未來會是很認真學生，不斷精進自我。

屏東大學校長陳永森也在臉書分享小嫻貼文，寫著「歡迎小嫻加入最優質的屏東大學！#屏東事就是屏大的事」