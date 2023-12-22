「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人
南韓人氣女團NewJeans去年八月以獨特曲風及Y2K造型迅速走紅，無疑是近年的大勢女團之一。NewJeans成員平均年齡17歲，最小的成員年紀為15歲，其中也有幾位成員更早之前就以童星身分出道，現在的團體形象更貼近青春洋溢的青少女樣貌。
NewJeans五位成員五官、身高辨識度都很高，尤其混血成員Danielle因精緻的長相而有「人間洋娃娃」的封號，身形也是五位成員裡最纖細的。日前在南韓知名論壇pann上，有網友挖出Danielle在2018時的表演影片，當時13歲的她稚氣未脫，臉上還有可愛的嬰兒肥，不過體態相較於現在更貼近一般正常人，但整體氣質還是一樣可愛、有活力。
Danielle五年前的舊照曝光後，不少網友都認為不管是過去還是現在Danielle都一樣可愛，看上去也比較健康，臉上的嬰兒肥則是那個年紀本來就該有的樣貌。因此網友推測出她是否在出道前也經歷了減肥過程，心疼她本來就瘦但現在更瘦的體態，不過也有可能是因為隨著年紀增長加上運動量而自然甩掉嬰兒肥，加上食量本來就小形成的，不需要太過大驚小怪。
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