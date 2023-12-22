「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

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南韓 人氣女團NewJeans去年八月以獨特曲風及Y2K造型迅速走紅，無疑是近年的大勢女團之一。NewJeans成員平均年齡17歲，最小的成員年紀為15歲，其中也有幾位成員更早之前就以童星身分出道，現在的團體形象更貼近青春洋溢的青少女樣貌。

NewJeans五位成員五官、身高辨識度都很高，尤其混血成員Danielle因精緻的長相而有「人間洋娃娃」的封號，身形也是五位成員裡最纖細的。日前在南韓知名論壇pann上，有網友挖出Danielle在2018時的表演影片，當時13歲的她稚氣未脫，臉上還有可愛的嬰兒肥，不過體態相較於現在更貼近一般正常人，但整體氣質還是一樣可愛、有活力。