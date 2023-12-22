「金門」奧斯卡紀錄短片15強 導演盼說台灣故事

台裔美籍導演江松長執導作品「金門」進入第96屆奧斯卡獎最佳紀錄短片獎15強短名單，江松長在該片中以第一人稱講述金門，並結合遊客與居民視角，思考台灣未來。（CNEX提供）中央社

第96屆奧斯卡獎 今天公布初選名單，台灣作品「金門」（ISLAND IN BETWEEN）進入最佳紀錄短片15強。台裔美籍導演江松長期待以金門做為起點，把台灣故事說給世界聽。

「金門」由視納華仁文化傳播股份有限公司、財團法人蔣見美教授文教基金會、紐約時報 共同出品，獨立導演江松長及錢孝貞製作。

江松長透過出品單位表示，他在台灣出生、美國長大，並曾與中國的紀錄片工作者合作，「製作這部影片，我希望透過生活其中的人們，包括我的視角，深入探討台海危機，並做出貢獻」。

江松長說：「特別是在全球正努力理解烏克蘭與俄羅斯以及以色列哈瑪斯 之間的對戰狀態時，我期望我的影片能在倡導和平方面發揮一點作用。」

江松長在片中放入金門當地生活的點滴，同時反思他對台灣、中國和美國之間的矛盾情感，影片英文片名為Island in Between，也有同時隱喻「金門」與「台灣」的含意。

對於獲得奧斯卡獎肯定，他表示，希望以金門做為起點把台灣故事說給世界聽，「希望片子能夠再繼續往前走，讓更多人看到台灣。」

製作人錢孝貞說，一直與導演都希望講出台灣的故事，「今天成真了」。