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「金門」奧斯卡紀錄短片15強 導演盼說台灣故事

中央社台北22日電
台裔美籍導演江松長執導作品「金門」進入第96屆奧斯卡獎最佳紀錄短片獎15強短名單，江松長在該片中以第一人稱講述金門，並結合遊客與居民視角，思考台灣未來。（CNEX提供）中央社
台裔美籍導演江松長執導作品「金門」進入第96屆奧斯卡獎最佳紀錄短片獎15強短名單，江松長在該片中以第一人稱講述金門，並結合遊客與居民視角，思考台灣未來。（CNEX提供）中央社

第96屆奧斯卡獎今天公布初選名單，台灣作品「金門」（ISLAND IN BETWEEN）進入最佳紀錄短片15強。台裔美籍導演江松長期待以金門做為起點，把台灣故事說給世界聽。

「金門」由視納華仁文化傳播股份有限公司、財團法人蔣見美教授文教基金會、紐約時報共同出品，獨立導演江松長及錢孝貞製作。

江松長透過出品單位表示，他在台灣出生、美國長大，並曾與中國的紀錄片工作者合作，「製作這部影片，我希望透過生活其中的人們，包括我的視角，深入探討台海危機，並做出貢獻」。

江松長說：「特別是在全球正努力理解烏克蘭與俄羅斯以及以色列哈瑪斯之間的對戰狀態時，我期望我的影片能在倡導和平方面發揮一點作用。」

江松長在片中放入金門當地生活的點滴，同時反思他對台灣、中國和美國之間的矛盾情感，影片英文片名為Island in Between，也有同時隱喻「金門」與「台灣」的含意。

對於獲得奧斯卡獎肯定，他表示，希望以金門做為起點把台灣故事說給世界聽，「希望片子能夠再繼續往前走，讓更多人看到台灣。」

製作人錢孝貞說，一直與導演都希望講出台灣的故事，「今天成真了」。

奧斯卡獎 紐約時報 哈瑪斯

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