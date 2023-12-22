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年度最爛電視節目是這些？南韓天團參演劇集高居第2名

記者蘇詠智／即時報導
Jennie演出「偶像漩渦」反而招來不少批評。圖／摘自IMDb
Jennie演出「偶像漩渦」反而招來不少批評。圖／摘自IMDb

2023年進入最後倒數，一整年以來全球各地推出了許多電視節目，但並非每個節目都能讓評論家與觀眾一致叫好，甚至不乏讓兩方同時唱衰的失敗之作。英國「每日郵報」統計著名的「爛蕃茄」網站劇評成績，公布了今年最糟的電視節目名單，其中由加拿大樂壇天王威肯與強尼戴普女兒莉莉蘿絲主演、南韓天團BLACKPINK成員Jennie軋上一角的HBO大尺度影集「偶像漩渦」，被評為有噱頭而無內涵，男主角演技更是拙劣，高居10大中的第2名。

「偶像漩渦」在播出之前已經頗受矚目，因為原創人山姆李文遜的前作「高校十八禁」，不但收視開紅盤也頗有好評，還讓女主角辛蒂亞奪下兩座艾美獎戲劇類影集視后大獎，但「偶像漩渦」卻沒能複製這樣的成功模式，使得莉莉蘿絲戴普的大膽演出白忙一場，Jennie更因此惹來一堆負評和閒言， 一般認為她在劇中的表現太開放、損及形象，角色又不特別重要，實在沒有必要接演。「偶像漩渦」播映時接到不少抨擊，「爛蕃茄」劇評只有19%的好評，觀眾評價稍好些，卻也僅41%，HBO亦宣告不會再做第2季。

今年度評價最差的電視影集，有好幾齣都是名作重拍或是從中衍生，顯然經典要翻新，大都是吃力不討好。像是狄更斯名著「孤星血淚」最新版迷你影集，就算找來奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼助陣，被嫌情色、暴力等元素都增加了，卻沒有在人性的呈現上一樣強化，愈看愈覺得乏味。還有「魔鬼大帝：真實謊言」影集版，則是受限無線電視網黃金時段影集的制式規格，很難達到原版電影的高度，且像是又一齣每周解決一個案子的尋常節目，只是動作場面多了些而已。

根據「烈火情人」電影原著小說再次影像化的影集「禁忌癡戀」，大膽裸露尺度不輸「烈火情人」，評價卻差了十萬八千里，依然是劇本被嫌改的太失敗。不過經典內容翻新，最慘烈的莫過於Netflix「埃及豔后」，儘管是歷史紀錄片和戲劇化呈現的融合，女主角找來黑人演員愛黛兒詹姆斯扮演還是引爆巨大爭議，一堆學者透過史料分析認為埃及豔后不可能是黑人，給予此節目很低的分數，觀眾的評價也很不理想，讓它成為2023年最差電視節目的冠軍，公認是最大輸家。

影集版「魔鬼大帝：真實謊言」反應並不理想。圖／摘自IMDb
影集版「魔鬼大帝：真實謊言」反應並不理想。圖／摘自IMDb
莉莉蘿絲戴普（左）在「偶像漩渦」有不少性感造型。圖／摘自IMDb
莉莉蘿絲戴普（左）在「偶像漩渦」有不少性感造型。圖／摘自IMDb
「埃及豔后」爭議不斷，被批為年度最差的電視節目。圖／摘自IMDb
「埃及豔后」爭議不斷，被批為年度最差的電視節目。圖／摘自IMDb

黑人 艾美獎 奧斯卡

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