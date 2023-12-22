我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汶川地震15年 受災學童留美成博士 訪世報謝讀者

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

「大鼻子情聖」男星涉性醜聞 馬克宏力挺挨轟

中央社巴黎21日綜合外電報導
74歲的傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）演出200多部電影和電視劇，2020年遭起訴性侵，並被10多名女性指控性騷擾和性侵犯。美聯社
74歲的傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）演出200多部電影和電視劇，2020年遭起訴性侵，並被10多名女性指控性騷擾和性侵犯。美聯社

法國總統馬克宏今天面臨支持性侵犯者指控，他先前說，被起訴強姦罪並面臨一連串性侵犯指控的電影明星傑哈德巴狄厄，是外界「追捕」的目標。

法新社報導，74歲的傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）演出200多部電影和電視劇，2020年遭起訴性侵，並被10多名女性指控性騷擾和性侵犯。

他目前面臨新的審查，因為他在2018年赴北韓時被拍到曾發表性別歧視言論，這些言論12月稍早在國家電視台一部紀錄片中首度播出。

馬克宏（Emmanuel Macron）昨天接受電視訪問，被問到是否應該撤回傑哈德巴狄厄近30年前獲得的法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour）時說：「你永遠不會看到我參加追捕行動。我討厭那種事。」

「無罪推定是我們價值觀的一部分。」

馬克宏表示，他「非常欽佩」傑哈德巴狄厄，並稱傑哈德巴狄厄是「一位偉大的演員」。

但女權主義團體Generation.s Feministe說，馬克宏的言論是對所有遭受性暴力女性的「侮辱」，「首先也最重要的是那些指控傑哈德巴狄厄的人」。

法國非政府組織女性聯合組織「我們所有人」（Nous Toutes）協會的諾瓦（Maelle Noir）告訴法新社，馬克宏的言論「不僅可恥，而且危險」，因為受害者的言論「不被相信，並且被踐踏」。

諾瓦說：「在我們和總統之間，不僅存在差距，還存在巨大的鴻溝。」

馬克宏 性騷擾 北韓

上一則

湯姆克魯斯終於找到對的人？有信心跟她的戀愛能長久

下一則

馮迪索、吳亦凡同捲性侵醜聞 昔日竟有一段情

延伸閱讀

法國32省拒絕施行新移民法 馬克宏陷政治危機

法國32省拒絕施行新移民法 馬克宏陷政治危機
走過祝融 巴黎聖母院「金雞」重新放上

走過祝融 巴黎聖母院「金雞」重新放上
巴黎聖母院重建邁入第4年 法總統：明年12月8日重新開放

巴黎聖母院重建邁入第4年 法總統：明年12月8日重新開放
不甩休戰呼聲 以色列續炸加薩 馬克宏示警：戰爭恐持續10年

不甩休戰呼聲 以色列續炸加薩 馬克宏示警：戰爭恐持續10年

熱門新聞

ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48

超人氣

更多 >
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命
68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣

68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣
南加豪雨商場花台倒塌 積水傾瀉如尼加拉瀑布

南加豪雨商場花台倒塌 積水傾瀉如尼加拉瀑布