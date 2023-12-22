湯姆克魯斯終於找到對的人？有信心跟她的戀愛能長久

八卦刊物稱湯姆克魯斯（右上）再度戀愛了。（摘自Us）

向來熱中工作，對於家庭生活與感情的經營都沒那麼積極的湯姆克魯斯 ，為了「對的人」而轉性了？根據報導名流八卦的「Us」雜誌，他和俄羅斯 名媛艾西娜卡洛娃儘管近日戀情才引發各方討論，其實早就低調約會了好一陣子，就連他的一雙養子女伊莎貝拉、康納，都已經給予祝福，也樂見父親能夠再找到愛情。

「Us」雜誌報導，湯姆克魯斯與艾西娜卡洛娃是經由共同的朋友介紹認識，沒想到愈深入了解愈有火花，逐漸發展成羅曼蒂克的關係。對於艾西娜，湯姆克魯斯不想太著急，想放慢腳步多約會、觀察再說，不希望只是為了談戀愛而隨便找個人就貿然行動。「Us」的消息來源稱他在倫敦的上流、精英人士圈內頗受歡迎，艾西娜卡洛娃原本跟他是普通的交友，逐漸成為更特別的關係。他們常在湯姆克魯斯最喜歡的私人會員俱樂部內約會，也一起享用下午茶與倫敦的精緻美食，最近才慢慢的公眾眼前曝光。