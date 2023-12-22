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梁朝偉：不輕言退休 多拍幾部好戲

中央社吉隆坡22日專電
影帝梁朝偉今天晚間現身馬來西亞受到粉絲熱烈歡迎。（中央社）
影帝梁朝偉今天晚間現身馬來西亞受到粉絲熱烈歡迎。（中央社）

影帝梁朝偉今天晚間現身馬來西亞受到粉絲熱烈歡迎。梁朝偉下午被媒體詢及出道迄今有諸多膾炙人口作品、是否有退休念頭。他表示，他不輕言退休，希望可多拍幾部好戲，和不同地方電影人合作。

梁朝偉等人昨天甫結束新加坡行程，今天隨即抵達大馬出席宣傳電影「金手指」，當他晚間在吉隆坡商場以走紅地毯方式與粉絲互動，讓粉絲們驚呼連連，紛紛拿出手機打卡，希望與梁朝偉合影，留下難忘回憶。

梁朝偉下午與本地媒體座談時表示，他的演藝生涯中飾演反派角色不超過5次，對他來說每次演壞人角色都有新鮮感，這次更加特別。

不少出席座談的大馬媒體記者也是忠實粉絲，詢及曾拍攝過無數膾炙人口作品的梁朝偉是否有退休念頭，梁朝偉說還真的沒有想過，但希望在今後的日子裡可以多拍幾部好戲，除了本地電影外，也能夠和不同地方的電影人合作。

梁朝偉下午神情顯得非常輕鬆，他說，1980年代時經常赴星馬宣傳，這次回到大馬的最大感受就是回到一個熟悉地方，也見到很多朋友，更彷彿有一種親切感。

另外，也有媒體詢及未來是否有機會和太太劉嘉玲合作拍戲，梁朝偉則搖頭拒絕，並笑說大家太熟悉了。

電影「金手指」由莊文強執導與編劇、黃斌監製，演員陣容強大，包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等人。這部電影將於12月30日在大馬上映。

梁朝偉 退休 新加坡

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