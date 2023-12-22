環保待改善？泰勒絲製造二氧化碳要種兩千棵樹才能彌補

李奧納多狄卡皮歐很關心環保議題，卻也常參與些不環保的活動。（路透）

年度風雲人物泰勒絲 ，卻也是年度最不環保的名人？英國「每日郵報」稱她去年已經是製造最多二氧化碳排放量的名人冠軍，今年可能又要再蟬聯第一，因為她不但還繼續搭私人飛機跑巡演，更不時會坐飛機去與男友崔維斯凱爾西會合，一趟又一趟下來，造成的環境損害恐怕需要種上2282棵樹、讓它們生長10年，才能夠彌補。

泰勒絲近年來事業表現亮眼，走到世界各地開唱，都擠進無數觀眾，可是如此驚人的魅力背後，無法掩蓋她到處搭機、不斷製造二氧化碳排放的事實。她的公關人員曾經喊冤，稱她很大方，私人飛機都會借親友搭乘，不一定都是本人，不過登記是在她名下，也只能由她來承擔。除了工作上、跑巡演的需求外，她為了維繫與男友的戀情，主動前去欣賞他在全美各地的比賽，也少不了要坐幾趟飛機，因此榮登名人冠軍，也是其來有自。

不少名人固然注意到環保的重要，也願意慷慨解囊或是幫助募款來改善這方面的問題，卻偏偏很難從自身做起，最有名的代表其實還不是泰勒絲，而是李奧納多狄卡皮歐，他雖然真的有為環保付出些努力，卻也常被抓包，時常搭私人飛機去跟年輕美眉約會、度假，或是他最愛的海邊遊艇派對，總是製造了大量的污染，他卻沒辦法徹底戒除。