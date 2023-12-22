我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

微軟擬停止支援Win10 2億4000萬台電腦可能報廢

環保待改善？泰勒絲製造二氧化碳要種兩千棵樹才能彌補

記者蘇詠智／即時報導
李奧納多狄卡皮歐很關心環保議題，卻也常參與些不環保的活動。（路透）
李奧納多狄卡皮歐很關心環保議題，卻也常參與些不環保的活動。（路透）

年度風雲人物泰勒絲，卻也是年度最不環保的名人？英國「每日郵報」稱她去年已經是製造最多二氧化碳排放量的名人冠軍，今年可能又要再蟬聯第一，因為她不但還繼續搭私人飛機跑巡演，更不時會坐飛機去與男友崔維斯凱爾西會合，一趟又一趟下來，造成的環境損害恐怕需要種上2282棵樹、讓它們生長10年，才能夠彌補。

泰勒絲近年來事業表現亮眼，走到世界各地開唱，都擠進無數觀眾，可是如此驚人的魅力背後，無法掩蓋她到處搭機、不斷製造二氧化碳排放的事實。她的公關人員曾經喊冤，稱她很大方，私人飛機都會借親友搭乘，不一定都是本人，不過登記是在她名下，也只能由她來承擔。除了工作上、跑巡演的需求外，她為了維繫與男友的戀情，主動前去欣賞他在全美各地的比賽，也少不了要坐幾趟飛機，因此榮登名人冠軍，也是其來有自。

不少名人固然注意到環保的重要，也願意慷慨解囊或是幫助募款來改善這方面的問題，卻偏偏很難從自身做起，最有名的代表其實還不是泰勒絲，而是李奧納多狄卡皮歐，他雖然真的有為環保付出些努力，卻也常被抓包，時常搭私人飛機去跟年輕美眉約會、度假，或是他最愛的海邊遊艇派對，總是製造了大量的污染，他卻沒辦法徹底戒除。

還有英國媒體最愛針對的哈利王子與妻子梅根，兩人在英國總容易被唱衰，任何活動永遠逃不過外界眼光，只要搭私人飛機跑行程，就會被嫌棄「又是舉著環保大旗破壞環境」、「說一套做一套」。

泰勒絲（右）常去觀賞男友比賽，少不了要搭私人飛機。（路透）
泰勒絲（右）常去觀賞男友比賽，少不了要搭私人飛機。（路透）
哈利（右）與梅根常因為搭私人飛機出席活動，就被英國媒體罵「不環保」。（路透）
哈利（右）與梅根常因為搭私人飛機出席活動，就被英國媒體罵「不環保」。（路透）
泰勒絲去年已是製造最多二氧化碳名人冠軍，公關人員已經替她喊過冤。（路透）
泰勒絲去年已是製造最多二氧化碳名人冠軍，公關人員已經替她喊過冤。（路透）

泰勒絲 哈利 梅根

上一則

事業下坡、感情受挫 威爾史密斯吃胖10多公斤

下一則

梁朝偉：不輕言退休 多拍幾部好戲

延伸閱讀

蜜月期過？ 八卦刊物唱衰泰勒絲戀情

蜜月期過？ 八卦刊物唱衰泰勒絲戀情
封面故事／探泰勒絲現象 澳洲講座：我更為你神魂顛倒

封面故事／探泰勒絲現象 澳洲講座：我更為你神魂顛倒
封面故事／探泰勒絲現象 課程多樣：心理學看報復八卦

封面故事／探泰勒絲現象 課程多樣：心理學看報復八卦
封面故事／探泰勒絲現象 教授解謎：找彩蛋的狂熱粉絲

封面故事／探泰勒絲現象 教授解謎：找彩蛋的狂熱粉絲

熱門新聞

ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
判賠喬州選務官1.48億 負債恐達5億…朱利安尼申請破產

判賠喬州選務官1.48億 負債恐達5億…朱利安尼申請破產