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金獎大導馬丁史柯西斯 將獲頒柏林影展終身成就獎

中央社柏林21日綜合外電報導
柏林影展主辦單位今天表示，將在明年2月舉行的第74屆柏林影展上，以終身成就獎表彰好萊塢名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese，圖）對電影領域的巨大貢獻。美聯社
柏林影展主辦單位今天表示，將在明年2月舉行的第74屆柏林影展上，以終身成就獎表彰好萊塢名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese，圖）對電影領域的巨大貢獻。美聯社

柏林影展主辦單位今天表示，將在明年2月舉行的第74屆柏林影展上，以終身成就獎表彰好萊塢名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）對電影領域的巨大貢獻。

路透報導，影展主辦單位宣布，將在明年2月20日的頒獎典禮頒發「榮譽金熊獎」（Honorary Golden Bear）給81歲的馬丁史柯西斯，還形容這名奧斯卡獲獎導演的最新作品「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）是他最偉大的成就之一。

他將憑藉此獎項加入史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、海倫米蘭（Helen Mirren）、伊恩麥克連（Ian McKellen）和達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）等榮譽金熊獎得主行列。

柏林影展總監瑞森比克（Mariette Rissenbeek ）和夏崔安（Carlo Chatrian）表示：「對於任何將電影視為一門的藝術、以完全私人性和普遍性的方式形塑故事的人來說，馬丁史柯西斯都是無與倫比的榜樣。」

馬丁史柯西斯憑藉1976年的作品「計程車司機」（Taxi Driver），奠定他新好萊塢時代重要電影製作人之一的地位。

歷經奧斯卡金像獎7度提名後，馬丁史柯西斯終於藉著2007年的「神鬼無間」（The Departed）一片，贏得生涯首座奧斯卡獎（最佳導演獎）。

「花月殺手」講述1920年代美國奧克拉荷馬州印地安人被謀殺的故事，不僅被看好入圍明年奧斯卡獎最佳影片，且已獲得金球獎提名。

出生於紐約市的馬丁史柯西斯還執導許多其他知名電影，包括「紐約黑幫」（Gangs of New York）、「四海好傢伙」（Goodfellas）及「蠻牛」（Raging Bull）。

奧斯卡獎 好萊塢 奧克拉荷馬州

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