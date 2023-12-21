女星挨批「可悲的西方奴隸」 回嗆：在土耳其當女人很難

土耳其女星梅薇迪茲達一番感言引發爭議。(圖／海鵬提供)

以新片「春風勁草」（About Dry Grasses）摘下坎城影后的土耳其 女星梅薇迪茲達，因上台發表感言時力挺女權，意外點燃土國保守派勢力的怒火，批她是「可悲的西方奴隸」，要求取消她演出包括「春風勁草」等所有作品的補助。但梅薇迪茲達絲毫不肯吞下這些惡評，除揚言將該獎項「獻給所有的女性」，更直言表示：「我們知道（在土耳其）做女人有多難。」

梅薇迪茲達在今年坎城頒獎典禮上，從南韓 影星宋康昊手中接過最佳女主角獎座。沒想到她在感謝完劇組及導演後，隨後表示自己「無須揣摩劇中角色的困境」就能演出，因為「我國家的女性都在掙扎…我們知道做女人有多難」。

而梅薇迪茲達此話雖反映出土耳其近年女權的惡化狀況，卻惹惱執政黨保守勢力，為她招來言論攻擊、成為眾矢之的，甚至怒批她是「可悲的西方奴隸」，並要求國營電視台停播所有她的節目。但梅薇迪茲達完全無所畏懼，甚至霸氣反擊：「這就是我想把這個獎獻給所有（土耳其）女性的原因」。