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女星挨批「可悲的西方奴隸」 回嗆：在土耳其當女人很難

記者陳建嘉／即時報導
土耳其女星梅薇迪茲達一番感言引發爭議。(圖／海鵬提供)
土耳其女星梅薇迪茲達一番感言引發爭議。(圖／海鵬提供)

以新片「春風勁草」（About Dry Grasses）摘下坎城影后的土耳其女星梅薇迪茲達，因上台發表感言時力挺女權，意外點燃土國保守派勢力的怒火，批她是「可悲的西方奴隸」，要求取消她演出包括「春風勁草」等所有作品的補助。但梅薇迪茲達絲毫不肯吞下這些惡評，除揚言將該獎項「獻給所有的女性」，更直言表示：「我們知道（在土耳其）做女人有多難。」

梅薇迪茲達在今年坎城頒獎典禮上，從南韓影星宋康昊手中接過最佳女主角獎座。沒想到她在感謝完劇組及導演後，隨後表示自己「無須揣摩劇中角色的困境」就能演出，因為「我國家的女性都在掙扎…我們知道做女人有多難」。

而梅薇迪茲達此話雖反映出土耳其近年女權的惡化狀況，卻惹惱執政黨保守勢力，為她招來言論攻擊、成為眾矢之的，甚至怒批她是「可悲的西方奴隸」，並要求國營電視台停播所有她的節目。但梅薇迪茲達完全無所畏懼，甚至霸氣反擊：「這就是我想把這個獎獻給所有（土耳其）女性的原因」。

電影「春風勁草」劇情描述一名單身男教師（丹尼茲希理羅盧Deniz Celiloğlu 飾）突遭女學生「#MeToo」指控、人生跌落谷底，卻在遇上心儀的身障女教師努芮（梅薇迪茲達 飾）後、枯草逢春的跌宕際遇。一場她卸下義肢的驚人床戲，更讓人見識到她絕處逢生的強勁生命。

梅薇迪茲達是土耳其校風開明的凱帝哈斯大學表演碩士。(圖／海鵬提供)
梅薇迪茲達是土耳其校風開明的凱帝哈斯大學表演碩士。(圖／海鵬提供)
土耳其女星梅薇迪茲達一番感言引發爭議。(圖／海鵬提供)
土耳其女星梅薇迪茲達一番感言引發爭議。(圖／海鵬提供)

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